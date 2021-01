Lui, lei, l’altro è l’hotel dell’immediata provincia di Palermo. E’ diventata una sitcom social la vicenda di un presunto tradimento scoperto dal ‘cornuto’ che ha documentato con il proprio telefonino le auto nel parcheggio dell’hotel di Isola delle Femmine, e l’uscita dall’albergo della moglie insieme all’altro, affrontandoli.

Il video racconto

“Eccoli – racconta nel video inquadrando i protagonisti – la but… e il cor….” racconta dimenticandosi che l’appellativo a Palermo spetta più a lui che all’altro. Si conoscono tutti i protagonisti della vicenda e qualcuno, se non lui stesso, ha poi postato sui social il video di offese continue, la reazione di lei per nulla intimorita e la faccia attonita dell’altro al quale mancano le parole.

L’albergo del Palermitano

Ma la vittima inconsapevole diventa l’hotel. Una improvvisa popolarità per un piccolo albergo di provincia a pochi passi dall’autostrada ma anche un danno di immagine non da poco visto che l’albergo in questione in 48 ore è diventato per tutta Italia l’hotel dei tradimenti.

Scherzi telefonici a tutte le ore

E così al centralino da due giorni arrivano telefonate a tutte le ore, scherzi telefonici alcuni anche simpatici ma molti altri pesanti e di cattivo gusto. Una popolarità improvvisa ma non proprio gradita tanto che dall’albergo stanno già valutando se chiedere l’intervento di un legale per ottenere la rimozione del video e un risarcimento per il danno di immagine. D’altronde sono periodi di vacche magre per il turismo in generale e dunque per il settore alberghiero, anche questo smacco proprio non ci voleva per un hotel che sorge sì vicino una autostrada ma anche poco distante dal mare e da una ex area industriale divenuta ormai più che altro commerciale. Insomma con questa fama social e quantomeno nazionale rischia di non avere più clienti, per così dire, normali.

La riappacificazione?

Ma l’ilarità impazza tanto più che dopo il video che documenta il tradimento sembra che la coppia si sia riappacificata e i post successivi siano conditi al miele. Ma intanto quello è diventato l’hotel dei tradimenti ed il chiacchiericcio da bar (anche se i bar sono chiusi per il covid) sembra incentrato interamente su questa storia.

Niente nomi

BlogSicilia, anche se sui social la vicenda spopola ed il video è stato visto da decine di migliaia di persone, ha deciso di oscurare nomi e volti a tutela dei protagonisti e della struttura.