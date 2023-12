Forti raffiche, si spezzano tronchi e grossi rami

Nuovi crolli di alberi tra stanotte questa mattina nel Palermitano. Le raffiche di vento hanno messo a dura prova la tenuta del verde pubblico tra il capoluogo siciliano e la provincia. A distanza di appena 6 giorni dai precedenti episodi causati dal maltempo la scena si è ripetuta.

A Palermo

Nella zona di Valdesi due alberi sono crollati al suolo. Stessa situazione si è verificata sulla A19 all’ingresso proprio di Palermo e in via Castellana. In tutti i casi è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno verificato la situazione e messo in sicurezza. Nei pressi della scuola Orestano caduti rami dalle palme dell’istituto e un albero fortemente inclinato in via La Malfa. Fortunatamente nessuno è stato colpito. Il vento a Palermo ha anche comportato il distacco di intonaco da un’immobile di via Carmelo Onorato, pali pericolanti di luce e pubblicità nelle vie Albergico Albricci. Vigili del fuoco intervenuti inoltre per intonaco pericolante via Diego De Amicis, distacco guaina in via Largo Ispica e pannello in lamiera da un tetto pericolante in via Messina Marine



In provincia

Situazione critica anche in provincia dove ci sono stati crolli di alberi e di rami sulla A29 all’altezza dello svincolo di Balestrate. Segnalati alberi pericolanti anche a Monreale via linea ferrata. Ma chiaramente il vento non ha messo a dura prova soltanto il verde pubblico. Immancabili anche rischio di caduta per pali di illuminazione o pubblicitari rispettivamente a Carini e Villabate. Altro palo della luce pericolante ad Altofonte in via Marco Polo. Pericolo anche per il potenziale distacco di grondaie a Partinico da un immobile di via Colombo.

La situazione peggiora

Alberi crollati ovunque. Danni per migliaia di euro ad auto ed attività commerciali. E, solo per una questione di fortuna, si sono evitate conseguenze peggiori. Non è stato un bello spettacolo neanche quello visto lo scorso weekend a Palermo. Le tracce di quanto accaduto sono ancora visibili in diverse strade del capoluogo siciliano. Fra queste figura via Carlo Alberto Dalla Chiesa, arteria posta tra il liceo Giuseppe Garibaldi e il Giardino Inglese. Qui, infatti, parte del marciapiede risulta transennata con del nastro biancorosso. Ciò a causa della presenza di alcuni rami caduti nella giornata di sabato 25 novembre e non ancora prelevati dal personale del Comune. Tanti i tronchi che risultano spezzati dal vento di qualche giorno fa. Alcuni alberi sono stati perfino sollevati dal terreno. Simbolo di una manutenzione che ha vissuto più di qualche incertezza negli ultimi anni.

L’emergenza alberi a Palermo

Risorsa del patrimonio che conta oltre 70.000 arbusti in tutto il capoluogo siciliano. Una marea verde che le esigue forze del dipartimento Ville e Giardini non sono state in grado di gestire. Fatto che ha dilatato i tempi di manutenzione degli alberi in città, a volte con tempistiche bibliche. E così, alle prime folate di vento, in diversi quartieri della città si sono vissuti disagi enormi. Strade bloccate e liberate soltanto dal pronto intervento del personale dei vigili del fuoco, con auto ed attività commerciali danneggiate dai numerosi crolli registrati in diversi quartieri di Palermo. Dal centro a Mondello, passando per quartieri quali Acquasanta e Malaspina. La furia della natura ha intaccato un po’ tutta la città.