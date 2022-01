lettera dell'associazione "Insieme a Marianna"

“Oggi ci siamo costituiti parte civile accanto a voi: Roberta, come Marianna, due ragazze giovani, belle, piene di vita e di futuro hanno visto stroncare la loro esistenza nella maniera più becera e criminale. Dalla loro tragedia deve confermarsi l’impegno di ciascuno a che mai più accada di nuovo”. E’ questo uno stralcio della lettera della presidente Paola Giulianelli dell’associazione Insieme a Marianna consegnata all’avvocato Sergio Burgio e indirizzata ai familiari di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni uccisa a Caccamo la notte tra il 23 e il 24 gennaio dello scorso anno.

Verità e giustizia per Roberta

“Al vostro dolore si aggiunge, autentico, quello della nostra Associazione, che per esperienza diretta conosce il dramma del lutto e della perdita. Invio a nome di tutta l’Associazione un segno forte di partecipazione e di solidarietà: siamo con voi in un impegno che porterà a verità e giustizia per Roberta e per tutti noi”, prosegue l’associazione.

Rinviato a giudizio l’ex fidanzato Pietro Morreale

Oggi l’ex fidanzato Pietro Morreale è stato rinviato a giudizio per quel delitto. Il processo inizierà l’1 marzo davanti alla seconda sezione della Corte d’assise di Palermo.

L’associazione porta il nome di Marianna Manduca la giovane siciliana uccisa il 3 ottobre del 2007 a Palagonia dall’ex marito nonostante le denunce e le richieste di aiuto.

Il contributo dell’associazione

“Lavoriamo tantissimo anche nei tribunali (in Sicilia, ad Agrigento, Messina, Palermo , per esempio, siamo parte civile in diversi processi penali) costituendoci parte civile accanto alle vittime e sostenendo la loro voce. Raccontiamo le nostre esperienze su un sito internet intestato Insieme a Marianna (www.insiemeamarianna.org). – aggiunge la presidente – Lo Stato italiano è stato condannato a risarcire il danno prodotto dalla grave inerzia della magistratura, che aveva ignorato le denunce di Marianna.

La nostra storia è diventata anche un film “I nostri figli” che la Rai ha trasmesso più volte come storia-simbolo contro i femminicidi. Dall’esperienza di Marianna Manduca nel settembre 2018 è nata Insieme a Marianna Associazione per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne e sui minori Onlus. Lavoriamo tantissimo con i ragazzi nelle scuole medie e medie superiori; organizziamo convegni, seminari, dibattiti nel corso dei quali ragioniamo sui temi della violenza contro le donne, sulla prevenzione e sulla cultura della legalità e della parità di genere”.