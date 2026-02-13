Si è svolto oggi un incontro dei segretari dei partiti di centrodestra per affrontare il tema delle candidature in vista delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni siciliani nelle prossime settimane. Il vertice, previsto a inizio settimana, era stato rinviato perché il Commissario di FdI, Luca Sbardella, era stato chiamato a Roma per un voto di fiducia in Parlamento.

Oggi, invece, erano presenti tutti a partire proprio da Luca Sbardella (FdI), ma c’erano anche Marcello Caruso (FI), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) e Nino Germanà (Lega). Presente a questo tavolo anche Totò Cascio della DC

Unità d’intenti soprattutto a Messina

Per i partecipanti, “questo incontro ha confermato la volontà e l’impegno di tutti i partiti per un percorso unitario in tutti i centri interessati dal voto, individuando candidature di alto profilo politico e amministrativo.

Questo vale anche e ancor di più per Messina, dove il centrodestra deve dare una risposta di serietà e responsabilità alla gravissima scelta di lasciare quella comunità senza governo in un momento delicatissimo”.

I segretari hanno convenuto di aggiornare alla prossima settimana i lavori, per giungere all’individuazione dei candidati nelle singole realtà.

In casa Forza Italia Minardo responsabile per i rapporti federativi

Intanto in casa Forza Italia il deputato siciliano Nino Minardo è stato nominato Responsabile per i Rapporti federativi e con le Liste civiche di Forza Italia su indicazione del Segretario nazionale degli azzurri, Antonio Tajani.

“Ringrazio Tajani – dice Minardo che stamane ha incontrato il leader di Fi a Roma – per la fiducia e la possibilità di contribuire all’organizzazione e al rafforzamento di Forza Italia a fianco del collega Francesco Battistoni”.

Per il deputato azzurro l’obiettivo “è rendere Forza Italia più forte e più radicata sui territori, coinvolgendo movimenti e liste civiche che rifiutano le derive estremiste e si riconoscono nei valori cattolici e liberali e nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo e soprattutto un numero sempre maggiore di amministratori civici, in particolare i più giovani”.