Erano 22 i partecipanti

“L’assenza di Fratelli d’Italia al vertice del centrodestra? Era importante, intanto, che il vertice ci fosse. Fratelli d’Italia ha ritenuto, avvertendoci prima con cortesia, di non essere presente. Li abbiamo invitati alla prossima riunione, che avverrà a giorni. La coalizione deve prendere una decisione e noi speriamo di prenderla insieme con Fratelli d’Italia, certo sarebbe una brutta cosa farlo senza”. Queste le parole del coordinatore di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, a Palermo, rispondendo ai cronisti che a margine della conferenza stampa di presentazione del Festino di Santa Rosalia gli chiedevano dell’incontro tra i segretari del centrodestra per trovare la quadra sul candidato governatore alle Regionali e al quale non hanno partecipato gli uomini di Giorgia Meloni in Sicilia.

Se Fdi non si presenta prenderemo le conseguenze del caso

“La coalizione è con Fratelli d’Italia, partito che a livello nazionale è centrale nell’alleanza mentre in Sicilia lo è Forza Italia – ha aggiunto -. Se continueranno a non presentarsi assumeremo le decisioni del caso. La data limite per la scelta? Il giorno prima della presentazione delle liste”. Miccichè ha comunque precisato che la data del nuovo vertice non è ancora stata fissata.

Il vertice con 22 partecipanti

Il vertice di centrodestra era fissato per mercoledì scorso. Erano 22 i partecipanti alla riunione convocata da Miccochè. I 22 hannoa nche diffuso una nota alla fine del vertice “Su invito del coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, si sono riuniti i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra”, recita il comunicato. “L’incontro – dicono i segretari regionali – è stato finalizzato a fare le migliori valutazioni sulle prossime elezioni regionali e sul programma che la coalizione vuole condividere”. “Un confronto costruttivo – spiegano – nel corso del quale abbiamo manifestato il solo interesse di coltivare insieme le ragioni dell’unità e individuare, quindi, un percorso politico per vincere con una coalizione coesa, senza nessuna preclusione e nessuna pretesa”.

Fratelli d’Italia ha disertato

Ma il vertice era tutt’altro che completo. Al tavolo mancava Fratelli d’Italia che ha deciso di disertare ancora una volta l’incontro siciliano. Presenti tutte le altre forze della coalizione a partire da Vincenzo Figuccia per la Lega /Prima l’Italia; Decio Terrana per l’Udc, Roberto Di Mauro per il MnA; Massimo Dell’Utri e Antonello Antinoro per NcI e Totò Cuffaro per la Dc Nuova e naturalmente Gianfranco Miccichè per Forza Italia che aveva convocato gli alleati.

La riunione è stata aggiornata

“Considerata l’assenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia – aggiungono i segretari dei partiti presenti – abbiamo ritenuto opportuno organizzare una nuova riunione, ritenendo assolutamente indispensabile la presenza di tutti i partiti della coalizione di centrodestra. L’unico obiettivo – concludono – è l’unità della coalizione, al fine di dare le giuste risposte che i siciliani attendono”.