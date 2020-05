a partire dalle 15

Un personaggio divisivo, osannato quanto contestato.

Il leader di un movimento, La Lega, che i sondaggi più recenti danno in calo ma che non arretra di un passo sulle sue posizioni. Matteo Salvini lo conoscono tutti.

Provocatorio, irruento, sempre pronto strigliare il premier Giuseppe Conte. Le decisioni prese da quest’ultimo e dal Governo per l’emergenza Covid19 e la tanto agognata Fase 2 iniziata ieri, proprio non gli vanno giù.

Salvini ha più volte detto apertamente che manca, a suo avviso, una strategia politica d’insieme.

Accade sovente che le sue dichiarazioni e le sue scelte lascino dietro di sé uno strascico di polemiche. Basti pensare all’Etermo Riposo per le vittime del Covid19 recitato nel salotto televisivo di Barbara D’Urso.

Ma cosa pensa realmente Salvini sulla attuale situazione italiana?

Lo potrete scoprire domani alle 15 in diretta web sul nostro giornale.

Matteo Salvini verrà infatti intervistato da Massimo Minutella. Potrete seguire la diretta anche sui social di BlogSicilia e di Casa Minutella.

Interverranno i sindaci di Trapani, Giacomo Tranchida, di Catania, Salvo Pogliese, e di Messina, Cateno De Luca. Anticipa Massimo Minutella: “Vorrei che Salvini si confrontasse con i sindaci che sono stati in prima linea nella gestione dell’emergenza. Mi incuriosisce sentire il parere di tutti a proposito della Fase 2 ed in particolar modo di Salvini. Parleremo della Sicilia, gli chiederemo cosa pensa in merito a come sono andate le cose qui da noi e quali sono le sue idee in merito alle prospettive future”.

L’ultima contestazione di Salvini riguarda le autocertificazioni. Due giorni fa, ha lanciato – come è sua abitudine – sui social un video, con il quale chiede al governo di abolire il modulo per gli spostamenti.

“Perché è l’ora- ha detto – che che poliziotti e carabinieri tornino ad inseguire i delinquenti veri e non chi va a fare la spesa o una passeggiata”. Il leader della Lega in pratica ha chiesto a Conte di ridare “fiducia” agli italiani che a suo avviso se la sono meritata comportandosi in ossequio alle leggi in queste settimane di quarantena forzata.

Per Salvini lo Stato “non può continuare a inseguire i cittadini con moduli e burocrazia”.

E ancora: “Che il governo dia ai cittadini le mascherine, non altra carta”.

Insomma, vi basterà collegarvi a BlogSicilia e sui nostri social domani per saperne di più.