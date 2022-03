Gli appuntamenti

Parte domani, martedì 8 marzo, dalla Sicilia il tour elettorale di Carlo Calenda. Il segretario di Azione sarà a Palermo per incontrare gli amministratori e la classe dirigente del partito. In programma, alle 16 la conferenza stampa al Grand Hotel Piazza Borsa. Alle 19:30 poi un incontro pubblico con dirigenti e iscritti al Magneti Cowork di via E. Amari.

Calenda anche a Messina

L’indomani, mercoledì 9 marzo, tappa a Messina dove alle 17,30 è previsto un punto stampa al Salotto Fellini (Piazza Duomo). Alle 18 incontro pubblico all’Auditorium Fasola. Ad annunciarlo con lo slogan “La politica non è rumore ma Azione!”, la compagine provinciale di Messina, tramite il segretario Letterio Grasso e i componenti del direttivo. “A due settimane dal primo congresso nazionale, che ha eletto il segretario e l’esecutivo, il partito Azione prosegue con ancor più slancio e rinnovato impegno il suo percorso”. Sarà l’occasione per capire gli orientamenti del partito anche in città dopo che a livello nazionale Calenda ha chiarito già che in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, nessun dialogo è possibile con M5s e Fratelli d’Italia

Appuntamenti anche in Calabria

Giovedì 10 marzo Calenda sarà a Reggio Calabria dove alle 17,30 si terrà un punto stampa nei locali dell’Hotel Excelsior (via Vittorio Veneto 66). Alle 18 incontro pubblico. L’indomani, 11 marzo, il tour si concluderà a Catanzaro. Alle 15 conferenza stampa aperta al pubblico presso la Casa delle Culture.

Polemica con Anpi

"La resa. Ucraini arrendetevi, non difendete la patria dall'invasore. L'ANPI da molto tempo non rappresenta altro che se stessa. Oggi sappiamo che rappresenta anche i valori opposti a quelli che animarono la resistenza". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito delle posizioni dell'Anpi sulla guerra in ucraina.