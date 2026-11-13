Trasformare il patrimonio siciliano di startup, ricerca e competenze in sviluppo concreto, investimenti e nuovi posti di lavoro. È questo l’obiettivo centrale della Fondazione Innovation Island, che si prepara a lanciare l’edizione 2026 dell’Innovation Week. Un’intera settimana di appuntamenti, in programma dal 17 al 20 novembre tra Palermo e Catania, pensata per costruire una rete stabile e duratura tra atenei, sistema produttivo e capitali.
Il calendario della manifestazione verrà illustrato ufficialmente alla stampa lunedì 16 novembre, alle 10.30, nella sala Palumbo di Palazzo dei Normanni a Palermo.

Il programma della settimana tra Palermo e Catania

La rassegna si articolerà in varie giornate ricche di incontri, formazione e momenti di matching tra chi fa innovazione e chi investe.

  • Martedì 17 novembre: doppio appuntamento sull’Isola. A Palermo si terrà il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo 2026, mentre a Catania, negli spazi di Isola, spazio al forum sull’economia sociale dal titolo “Sicilia che Innova”.
  • Mercoledì 18 novembre: tappa a Palermo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo (UniPa), per l’Innovation Lab / Bootcamp. Una giornata dedicata a laboratori, attività di mentoring, intelligenza artificiale e preparazione ai pitch insieme alle Matricole dell’Innovazione.
  • Giovedì 19 novembre: nel pomeriggio, sempre a Palermo, riflettori puntati sull’Investor Day PATIC, momento cruciale di confronto diretto e matching tra imprese innovative, startup e investitori.
  • Venerdì 20 novembre: il gran finale a Palermo, dalle 10 alle 18, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, con il Premio Innovation Island 2026. L’evento conclusivo prevede panel tematici, i pitch dei finalisti delle categorie Early e Advanced, il lancio di Information Gate, approfondimenti su Exit Strategy e la cerimonia di premiazione.

La presentazione a Palazzo dei Normanni

Alla conferenza stampa di lunedì 16 novembre a Palazzo dei Normanni prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’ecosistema imprenditoriale.
Tra gli interventi previsti figurano l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, l’assessore alle Politiche giovanili e all’Innovazione del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, il presidente della Fondazione Innovation Island Biagio Semilia e il professore Sebastiano Bavetta sempre della Fondazione Innovation Island.

Con loro interverranno anche i docenti dell’Università di Palermo Marco Antonio Ruisi e Antonio Valenza, Davide Damiani (Repower Italia), Rosario Minasola (Elmi), Giuseppe Biundo (fondatore e presidente del consorzio Coplus), Danilo Mazzara (fondatore di Skill for Equity), Maria Pia Pensabene (presidente di ITS Academy Nuove Tecnologie), Antonio Perdichizzi (presidente e fondatore di Isola Catania Impresa Sociale) e Gianni Dominici (amministratore delegato di FPA Srl).

L’iniziativa punta a fornire ai giovani e agli imprenditori siciliani strumenti concreti per trasformare le idee in realtà aziendali solide, consolidando l’Isola come hub strategico per l’innovazione nel Mediterraneo.
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