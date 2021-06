Polemiche in consiglio comunale

Lo stop alle auto interesserà il tratto da dopo via Torrearsa fino a prima di via Archimede

Accolta la richiesta dei commercianti riuniti nell’associazione LaLumia

Ma il Consiglio comunale non ci sta e c’è malcontento tra i residenti della zona

La centralissima Via Isidoro La Lumia diventerà isola pedonale fino al prossimo 31 agosto. Lo stop alla circolazione delle auto 24 ore su 24 interesserà il tratto che va da subito dopo via Torrearsa e si conclude prima di via Archimede. Palermo, dunque, avrà una nuova area pedonale, sia pure fino a fine estate.

L’ok all’associazione Lalumia che racchiude i commercianti della strada, è arrivato qualche giorno fa con un’ordinanza firmata dal capo area del servizio Mobilità urbana, Sergio Maneri.

Via La Lumia già chiusa in passato

Non è la prima volta che via La Lumia viene chiusa temporaneamente al traffico. Sempre su iniziative dei commercianti, la strada in pieno centro cittadino venne chiusa dal 2016 al 2019.

Stavolta l’intento è di rilanciare le attività commerciali colpite dalla crisi economica cagionata dal Covid.

Polemiche in Consiglio comunale

Sulla pedonalizzazione che non è ancora partita – anche se nel provvedimento viene indicata la data del 20 giugno – c’è comunque malcontento in Consiglio comunale. Ed anche fra i residenti della zona interessata.

Dopo la pubblicazione dell’ordinanza, i componenti della commissione Urbanistica hanno accusato l’amministrazione, colpevole di non aver informato il Consiglio.

“Si può fare un’ordinanza senza sentire i residenti e senza preoccuparsi dei parcheggi?” si domanda Giulio Tantillo, capogruppo di Forza Italia, che assieme al presidente della commissione Mimmo Russo sta facendo partire una convocazione d’urgenza indirizzata agli assessori e all’associazione organizzatrice.

Tantillo “Intenzionati a chiedere lo stop, nessuno ci ha informati”

E continua: “Siamo intenzionati a chiedere lo stop della pedonalizzazione. Nessuno ci ha detto nulla e vogliamo fare chiarezza su questa vicenda. Questo modo di fare da parte dell’amministrazione attiva inasprisce i rapporti con il Consiglio”.

Il commento dell’assessore al Traffico

L’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, commenta così: “La pedonalizzazione temporanea di un tratto via Isodoro Lumia, limitata al periodo estivo – sottolinea – può essere l’occasione per sostenere la ripresa economica di alcune attività che hanno patito la crisi determinata dalla diffusione del virus. Inoltre, sarà l’occasione per ricostruire una sistema di regole che consentirà una convivenza positiva e rispettosa tra le attività produttive e i residenti”.

Gli ultimi dettagli prima della chiusura della strada

Per poter chiudere via La Lumia si attendono “i conteggi del Suap sulla Tari e il suolo pubblico da pagare, nonché la collocazione dei new jersey d’intesa con la questura” dice Alfio Zambito, presidente di Vivo Impresa e titolare di uno dei locali che fa parte dell’associazione Lalumia.

Tuttavia, da fonti comunali si apprende che il Suap non fosse a conoscenza dell’ordinanza del servizio Mobilità. Da qui i ritardi rispetto alla tabella di marcia sulla limitazione al traffico mentre deve essere istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati del tratto di strada da pedonalizzare. Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di residenti, forze dell’ordine e ambulanze.

Zambito prova a rassicurare i residenti

La chiusura temporanea di via La Lumia ha creato il malcontento fra numerosi residenti della zona. Zambito prova a rassicurare così: “Noi esercenti non abbiamo chiesto l’isola pedonale per trasformare la zona in una discoteca a cielo aperto, ma per valorizzare via La Lumia nel rispetto dei residenti. Siamo quindi disponibili ad incontrare e a dialogare con chi abbia delle perplessità. Siamo infatti convinti che si possano conciliare le esigenze di quiete pubblica con la necessità di un rilancio delle attività commerciali dopo il periodo di blocco dovuto al Covid”.