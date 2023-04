L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 13

Disagi alla viabilità, questa mattina, registrati in via Messina Marine, a Palermo. Un tubo dell’acqua è esploso infatti all’altezza del civico 363, nei pressi dell’incrocio con via Federico Ferrari Orsi, a pochi passi dall’ospedale Buccheri La Ferla. Il traffico in zona ha subito dei rallentamenti a causa dell’accaduto. Problemi alla viabilità che si sommano a quelli vissuti, da camionisti ed automobilisti, su tutto il tratto del lungomare che va da Foro Umberto I alla Cala. Ciò a causa dei lavori al sottopasso di via Francesco Crispi. Un cantiere che ha provocato lo stop alla circolazione di mezzi e persone all’interno del viadotto che passa al di sotto di piazza XIII Vittime.

Scoppia tubo dell’acqua in via Messina Marine

A rompersi è stato un tubo della conduttura idrica, posto poco sotto alla sede stradale. In seguito allo scoppio, parte della pavimentazione si è alzato, lasciando tra l’altro un evidente buco sulla corsia in direzione Acqua dei Corsari. Sul posto è atteso un intervento delle squadre dell’Amap, che dovranno effettuare lo scavo e riparare la tubatura rimasta danneggiata dallo scoppio.

Disagi alla viabilità, i problemi sul lungomare

Un problema che ha causato rallentamenti alla viabilità, già gravata dai lavori in corso al sottopasso di via Francesco Crispi. Non è bastata nemmeno la sospensione parziale della Ztl a porre rimedio alle code che stanno interessando l’area del porto di Palermo. Un pantano di traffico nel quale sono rimasti intrappolati, anche oggi, centinaia di camionisti ed automobilisti. Chi perchè non ha alternative, in base al proprio itinerario, chi perchè non era a conoscenza dei lavori. Sono tanti infatti i cittadini che, intervistati sull’argomento, si sono detti non a conoscenza degli interventi appena iniziati sulla struttura nei pressi di piazza XIII Vittime. In tanti invece non hanno fatto fatica ad esprimere il proprio dissenso, lamentando ritardi anche di un’ora rispetto alla propria tabella di marcia.