L’artista: “Non siamo stati aiutati dal governo”

Fine dell’esperienza a Palermo della scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, la longeva e famosa coppia dello spettacolo. È stato lo stesso Turchi ad aver annunciato la chiusura della struttura in via Resuttana che era stata inaugurata nel 2014. Dopo 7 anni sono stati chiusi i battenti a causa della crisi causata dal coronavirus e dalla prolungata forzata chiusura per via dell’emergenza pandemica. Almeno questo è quanto ha sostenuto il marito della showgirl al settimanale “Visto”.

Aiuti insufficienti

Secondo Enzo Paolo Turchi i problemi sono venuti al pettine nel momento in cui si è dovuto chiudere la scuola forzatamente durante questo periodo di emergenza ma nel frattempo le spese continuavano a esserci. In particolare lui parla delle spese di affitto dell’immobile: “Vero che il governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”.

Troppe spese

“Prima che venisse il Covid – sono le dichiarazioni di Turchi – avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto”.

La scuola

La scuola di ballo Energy Dance era stata inaugurata 7 anni fa in via Resuttana. Era un’accademia di danza classica e moderna ideata e diretta da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Inoltre, offriva discipline per una formazione allo spettacolo quali canto, recitazione e musical. Con la direzione artistica di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, Energy Dance si poneva l’obiettivo di avviare i propri allievi alla carriera professionistica con studi approfonditi e strutturati in base alla disciplina e alla passione, assecondando le predisposizioni e inclinazioni artistiche degli allievi per la formazione globale degli aspiranti ballerini e professionisti dello spettacolo.