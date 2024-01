Si proseguirà poi su via Villaermosa. Nel frattempo le periferie attendono

Il centro di Palermo continua a rifarsi il look. Questa mattina sono stati avviati i lavori di manutenzione stradale su via Riccardo Wagner. Interventi che, nei prossimi giorni, proseguiranno anche su via Villaermosa. Un restyling atteso da tempo e che consentirà di ripristinare un tappetino stradale ormai logoro a causa del continua passaggio di mezzi, dell’effetto degli agenti meteorologici e della mancata manutenzione. C’è chi però, sui social, punta il dito su un piano che, anche nelle sue future declinazioni, rimane ancora distante dai capillari più esterni dell’urbanistica palermitana. La domanda quindi sorge spontanea: a quando gli interventi sulle strade di periferia?

I lavori su via Wagner e via Villaermosa dovrebbero durare una decina di giorni, per concludersi entro il 21 gennaio. Il condizionale è d’obbligo viste le avverse condizioni meteo. Se per le operazioni di scarifica gli agenti atmosferici non hanno particolare incidenza, discorso diverso riguarda la posa del bitume, la quale deve avvenire in giornate senza precipitazioni. Ciò per far attecchire al meglio il nuovo manto stradale. Con riguardo agli interventi, gli stessi saranno condotti dalla Stra.Edil Srl di Palermo, con un costo complessivo che si aggira intorno ai 54.000 euro. Cifra che ha permesso agli uffici del Comune di Palermo di ricorrere all’affidamento diretto, riducendo i tempi burocratici.

Divieti non rispettati: multe e rimozione dei mezzi

Le opere sono iniziate questa mattina su via Riccardo Wagner e proseguiranno nella seconda fase su via Villaermosa. Un cantiere discplinato dall’ordinanza 3 del 5 gennaio 2024 emessa dall’Ufficio Mobilità. Documento nel quale, oltre a prevedere la chiusura al transito veicolare della carreggiata o della porzione di essa coinvolta dai lavori, ha statuito il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati sull’area di cantiere. Divieti non rispettati da alcuni concittadini già ieri, data in cui sarebbe dovuto partire il cantiere, ed anche oggi. Fatto a cui l’Amministrazione ha risposto con l’intervento di alcune volanti della polizia municipale. Gli agenti hanno elevato diversi verbali e, in almeno quattro casi, hanno disposto l’intervento dei carroattrezzi per portare via le automobili parcheggiate in sosta vietata.

Critiche sui social: “E le periferie?”

Interventi che si muovono nella direzione di un complessivo restyling delle strade del centro città. Non mancano però le polemiche. Le critiche si muovono veloci sui social, in particolare da parte di quei cittadini che attendono da tempo lavori altrettanto se non maggiormente corposi sulle strade di periferia. Nei commenti al video pubblicato dalla redazione di BlogSicilia, c’è chi fà l’elenco delle strade che, a suo giudizio, avrebbero bisogno di interventi urgenti. Altri si limitano a dare il proprio giudizio. “Come sempre, solo lavori nel salotto di palermo – scrive un utente -. Ciò mentre le periferie sono abbandonate a se stesse. Fumo negli occhi”.