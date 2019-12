La lettera del consigliere

Viabilità da “far west” nel quartiere Acqua dei Corsari. I residenti di via Galletti convivono con auto e tir che sfrecciano a tutta velocità giorno e notte provocando gravi incidenti e disagi legati all’ inquinamento acustico.

A denunciare il disagio degli abitanti è il consigliere comunale Giuseppe Guaresi che in una nota indirizzata al sindaco invoca la limitazione del traffico veicolare.

“Considerato che nella zona di Acqua dei Corsari, benché le strade destinate ad un traffico locale, di fatto vengono percorse in tutte le fasce orarie da una grande quantità di veicoli e autotreni che provengono dall’autostrada per raggiungere il porto di Palermo o viceversa, procedendo spesso a forte velocità.

Rilevato come non viene abitualmente rispettato il limite dei 30 km orari imposto in un centro abitato se pure si tratti di una zona ad alta densità abitativa e con la presenza di svariate attività (sportello postale, bancario, scuole e diverse attività commerciali), l’alta velocità e la distrazione di alcuni autisti, ha causato diversi incidenti.

Il 2 Maggio 2016 un commerciante veniva travolto da un tir perdendo la vita. Il 27 Settembre 2018 un autocisterna è andata a finire contro le auto in sosta provocando un ferito grave e quattro vetture distrutte, dovuto all’alta velocità.

Inoltre da tempo i residenti lamentano un forte disagio derivante dall’inquinamento acustico ed atmosferico causato da un traffico sovradimensionato e non rispettoso delle norme, che arreca considerevole pregiudizio alla qualità della vita.

Al fine di tutelare la vita umana dei cittadini residenti della via Galletti e vie limitrofe Le chiedo di avvalersi nell’immediatezza di tutti gli strumenti in potere per vietare o limitare in modo efficace, il transito dei mezzi pesanti sulle strade della Borgata di Acqua dei Corsari incentivando, di conseguenza, l’apertura della bretella Forum che consentirebbe l’ingresso o l’uscita dei mezzi pesanti diretti verso l’autostrada prima che qualche altro cittadini perda la vita.”