soddisfatti La Fisascat Cisl e la Uiltucs

La Fisascat Cisl e la Uiltucs assieme ai propri rappresentanti sindacali aziendali esprimono grande soddisfazione per la chiusura con esito positivo del cambio appalto dei servizi di vigilanza all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

“Garantiti tutti i 110 dipendenti”

Grazie all’accordo è stato garantito il passaggio di tutti i 110 lavoratori coinvolti nel pieno rispetto delle previsioni di legge e di contratto, “nonostante ci fosse la concreta preoccupazione – spiegano i sindacati – per la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali, generata dalla scelta a nostro avviso ingiustificata da parte dell’Enac di ridurre drasticamente le ore destinate ai servizi di sicurezza dei passeggeri, dei bagagli a mano e da stiva, e di altri servizi di aviation security presso l’aeroporto, e nonostante la posizione divergente di un’unica organizzazione sindacale presente all’incontro”.

“Dalla Ksm… alla Ksm”

Il cambio di appalto ha coinvolto l’uscente Ksm spa e il soggetto subentrante rappresentato da un’Ati composta dalla stessa Ksm per il 70%, da Sicuritalia spa per il 15% e la Metronotte D’Italia srl per il restante 15%.

“Cambio d’appalto atipico, ma garantita clausola sociale”

I segretari generali di Fisascat Cisl Sicilia Mimma Calabrò, della Uiltucs Sicilia Marianna Flauto, e il segretario generale della Fiscacat Palermo e Trapani Stefano Spitaliri, spiegano che “l’aticipità del cambio appalto non ha impedito il riconoscimento di quella professionalità acquisita in tutti questi anni di onorato servizio svolto dalle guardie giurate operanti presso l’aeroporto di Palermo, e una applicazione della clausola sociale, assolutamente non scontata, che ha garantito tutti i rapporti di lavoro preesistenti e le medesime condizioni normative ed economiche consolidate”.

Filcams Cgil contraria

Solo pochi giorni fa era arrivato invece il parere negativo della Filcams Cgil Palermo: “Nel pieno rispetto dei principi di equità e nel primario ed esclusivo interesse delle maestranze coinvolte, abbiamo esplicitato che per la Filcams Cgil Palermo l’esito dell’esame congiunto per cambio di appalto è negativo”.