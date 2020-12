Fu vittima dl sacco di Palermo

L’Ars ha approvato un emendamento che destina somme per 3 milioni di euro che serviranno ad acquisire al patrimonio regionale l’area di piazza Crispi a Palermo. Si tratta del luogo in cui un tempo sorgeva Villa Deliella, il gioiello Liberty disegnato dal Basile e abbattuto nel 1959 durante il cosiddetto “sacco di Palermo”. In quell’area sarà realizzato un museo dedicato proprio all'”Art Nouveau” siciliana.

L’emendamento alle variazioni di bilancio della Regione siciliana è stato approvato ieri su proposta di Marianna Caronia, che già aveva ottenuto lo scorso anno l’avvio di un concorso di idee per la realizzazione del Museo in un più ampio progetto per la valorizzazione del patrimonio e della storia del Liberty.

“Un ulteriore e decisivo passo avanti – afferma la deputata di Forza Italia, Marianna Caronia – per realizzare finalmente a Palermo un polo museale dedicato a Basile e alla straordinaria stagione dell’inizio del ‘900, quando Palermo era una ribalta artistica internazionale, grazie soprattutto proprio alla famiglia Basile e ai suoi progetti architettonici e artistici. Un modo anche soprattutto per avviare un progetto di rilancio della nostra città basato sul suo patrimonio artistico e culturale, sulla valorizzazione delle potenzialità turistiche e su una rete diffusa di poli cultuali di attrazione.”