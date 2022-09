La struttura a Villabate in disuso da ben 26 anni

E’ oramai quasi tutto pronto per il recupero dello storico Cinema delle palme di Villabate, nel Palermitano. In queste ore il Comune ha completato le procedure per l’affidamento dei lavori che consisteranno nel restauro, riuso e riqualificazione della struttura. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta Russo costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 28,797% sulla base di gara, per l’importo al netto di 161.454,08 euro, di cui 138.383,95 per lavori, 530 euro per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e altri 22.540,13 euro per iva.

I lavori previsti

Sono essenzialmente due le tipologie di lavori che sono state previste per rimettere in sesto il cinema. Ci sono opere di ripristino dell’agibilità e della fruibilità dell’edificio attraverso ristrutturazione, restauro e messa a norma compreso degli arredi. L’altro intervento invece prevede opere per l’innovazione tecnologica, acquisto e installazione tecnologica mirate all’incremento e alla produttività degli spettacoli.

La chiusura da 26 anni

Sono ben 26 anni che questa struttura è chiusa e quindi non fruibile al pubblico. Parliamo di un cinema che nel tempo era diventato fulcro di iniziative in generale di tipo culturale. Poi è cominciato l’abbandono e il lento degrado. Si arriva all’attuale gara dopo che il Comune nel 2019 aveva partecipato al bando, emanato dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana con quale si finanziavano progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri, finalizzato a promuovere interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell’agibilità e della fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata.

L’iter seguito

Ha fatto seguito un lavoro massiccio da parte degli uffici comunale. Il progettista incaricato, l’architetto Franco Abbate in qualità anche di responsabile del IV Settore, ha redatto il progetto definitivo, dopodiché la giunta regionale aveva riprogrammato le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione Patto per il Sud destinando le risorse per gli interventi. Ne è seguito quindi l’avvio e la conclusione del progetto esecutivo e si è arrivati al bando di gara e all’assegnazione.