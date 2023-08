Rilievi effettuati dall'Infortunistica della polizia municipale

Scontro violentissimo a Palermo all’incrocio tra via Giovanni Zappalà e via Principe di Paternò. Due auto – una Ford C-Max e una Fiat Idea – per cause ancora da accertare si sono scontrate proprio sotto al semaforo che regola il traffico. L’impatto è stato violento.

Uno dei due mezzi ha concluso la sua corsa su un’aiuola, andandosi a schiantare contro un albero. L’altra auto – dopo la carambola – è rimasta invece al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Due le persone rimaste ferite: sono state portate entrambe a Villa Sofia. Le loro condizioni comunque non desterebbero preoccupazioni. Per eseguire i rilievi è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale.

Drammatico frontale nel Ragusano, uomo muore sul colpo

Drammatico incidente questa mattina nel Ragusano, muore un uomo di 72 anni. Si chiamava Emanuele Adamo. Alla guida di un’utilitaria è andato a scontrarsi frontalmente con un’altra auto alla periferia di Modica. Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Ci sono altri due feriti gravi trasportati all’ospedale maggiore di Modica. Si tratta della moglie dell’uomo deceduto e dell’autista della Mercedes.

Ad intervenire i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul posto per cercare di ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro chi delle due auto abbia invaso la corsia opposta. Sta di fatto che la vittima, alla guida di una Peugeot 106, ha impattato violentemente con una Mercedes. Ad avere la peggio la prima auto che è rimasta letteralmente accartocciata.

Le condizioni del 72enne sono apparse subito molto gravi. I soccorritori del 118 hanno tentato delle manovre per rianimarlo ma l’anziano è deceduto prima che potesse essere caricato in ambulanza.

Altri due incidenti in Sicilia nelle ultime ore

E’ di 6 feriti, tra cui una ragazzina, il bilancio di due incidenti stradali avvenuti questa notte a cavallo tra il Palermitano e il Ragusano. In tutto 5 auto coinvolte, nessuno è in pericolo di vita. Ma la dinamica dei due scontri ha fatto pensare il peggio inizialmente, all’arrivo dei soccorsi.