la uiltrasporti: "condizioni di lavoro tra le peggiori del settore"

“Proclamate 4 ore di sciopero, dalle 10 alle 14, martedì 14 gennaio 2020 del personale navigante della compagnia aerea Volotea”.

A dichiararlo il Segretario nazionale della Uiltrasporti, Ivan Viglietti, spiegando che “in Italia il dumping contrattuale nel settore del Trasporto Aereo è ormai vera e propria emergenza. Occorre dare voce alle giuste istanze dei lavoratori, ed in questo caso ai piloti e agli assistenti di volo Volotea, che sono fra quelli più svantaggiati in Italia ed in Europa. Questo sciopero – precisa Viglietti – rientra in un percorso di tutele e garanzie graduale e condiviso con i lavoratori, avviato già da tempo”.

“Nonostante anni di confronto con la compagnia – continua il Segretario della Uiltrasporti – le condizioni di lavoro del personale navigante Volotea restano tra le peggiori del settore, ed è giunto il momento di migliorarle sensibilmente, adeguandole ai minimi europei”.

“Grazie al nostro costante intervento – spiega Viglietti – la compagnia iberica ha già recepito alcuni diritti di legge, che tuttavia non bastano a sanare le enormi criticità che permangono, soprattutto per gli aspetti normativi e salariali, sui quali bisogna urgentemente intervenire”.

Conclude Viglietti: “Volotea è in forte espansione sul mercato italiano ed europeo, è già basata negli aeroporti di Venezia, Verona, Palermo, Genova, Cagliari e prevede prossime aperture in altre città italiane. È dunque un network importante, che non può non tenere conto del personale in forza. Uiltrasporti andrà avanti con la mobilitazione, finché non si addiverrà ad un vero contratto collettivo, dignitoso per i dipendenti Volotea”.