le informazioni per muoversi in città sabato e domenica

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana.

Sabato 20 luglio è prevista la chiusura della carreggiata centrale di via Libertà nel tratto Mordini/Castelnuovo in occasione del concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Domenica 21 luglio si svolgerà in via Francesco Paolo Di Blasi la cerimonia commemorativa in ricordo del Vice Questore Boris Giuliano.

In entrambi i giorni proseguirà la chiusura istituita a partire dal 9 luglio, fino al 31 luglio, di via dell’Olimpo carreggiata di valle direzione Tommaso Natale per i campionati internazionali femminili di tennis.

In dettaglio:

SABATO 20 LUGLIO 2019

Ore 20.00 (fino alle ore 23.00) – Centro città – “Concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana” (O.D.777/2019)

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e comunque sino al termine della manifestazione:

Via Libertà carreggiata centrale–nel tratto compreso tra le piazze F.Crispi/Mordini e Castelnuovo/R. Settimo con esclusione dell’attraversamento di via Archimede direzione via Siracusa: chiusura al transito veicolare;

Carreggiata laterale di monte, compresa tra la piazza Mordini e la Piazza Castelnuovo: divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia;

Strada di collegamento tra le vie Libertà e R. Settimo in adiacenza alle piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza R. Settimo, nei tratti compresi tra le vie Ruggero Settimo ed Emerico Amari, e tra le vie G. Daita e Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Via E. Amari nel tratto compreso tra piazza R. Settimo e la via I. La Lumia (esclusa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata,

Via Turati nel tratto compreso tra le vie I. La Lumia e piazza R. Settimo: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza Castelnuovo nel tratto compreso tra la via Libertà ed il civ.n°50 (escluso), sul lato dx nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i Taxi che normalmente sostano in prossimità di via Turati/Piazza Ruggero Settimo;

Durante la chiusura delle vie e piazze sopra descritte, saranno attivati anche i sotto elencati provvedimenti necessari a garantire la circolazione veicolare nell’area in esame, sotto elencate vie e piazze:

Via D. Scinà – I veicoli provenienti da piazza Sturzo, dovranno svoltare a dx o a sx per via I. La Lumia;

Via G. Daita, nel tratto compreso tra le vie N. Gallo e piazza R. Settimo: chiusura al transito veicolare; I veicoli dovranno proseguire per via N. Gallo in direzione di via I. La Lumia o della carreggiata laterale di valle di via Libertà.

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

Ore 00.00 – Via F.P. Di Blasi – Cerimonia commemorativa in ricordo del Vice Questore Dr. Boris Giuliano. (O.D. 926/2019)

Via F.P. Di Blasi, tratto compreso tra Via B. Giuliano e Via della Libertà, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati del tratto, dalle ore 00.00 del 21.07.2019 e comunque sino a cessate esigenze connesse alla cerimonia.

SABATO 20 e DOMENICA 21 LUGLIO

Dalle ore 8.00 del 09 luglio 2019 alle ore 24.00 del 31 luglio “XXX Palermo Ladies Open Internazionali Femminili di tennis di Palermo” (O.D 825/2019)

Viale Dell’Olimpo

• Carreggiata lato valle direzione Tommaso Natale, tratto compreso tra la Piazza Castelforte e la Rotatoria di collegamento con la perimetrale ZEN: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati eccetto gli autorizzati lungo la carreggiata interessata alla manifestazione.

• Carreggiata lato monte direzione Mondello, tratto compreso tra la Rotatoria di collegamento con la perimetrale ZEN e la Piazza Castelforte: istituzione del doppio senso di marcia e del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati.