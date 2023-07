Il plauso del presidente della Regione Siciliana

Colmare il gap con il nord attraverso una Zes unica del meridione. Ne è convinto il presidente della Regione Renato Schifani che plaude all’istituzione di un unico organismo per il Sud d’Italia. In questo modo, almeno sulla carta, si punta con un unico organismo che dovrebbe ridurre tempi e burocrazia. Proprio sotto questo profilo è andata la scelta di realizzare una sola cabina di regia.

Notizia positiva per tutte le regioni del Sud

“Il via libera della Commissione europea alla creazione di una Zes unica per il Sud Italia è un’ottima notizia – ha commentato il presidente della Regione Renato Schifani -. Per tutte le regioni del Meridione. Rappresenta anche un atto concreto che va nella direzione di colmare il gap che separa le regioni del Sud da quelle del Nord. Si tratta di un risultato importante e per questo va un grande apprezzamento al lavoro svolto dal ministro Fitto nell’interesse di tutto il Sud Italia”.

L’ok dalla commissione Ue

L’ok all’unica Zes è arrivato dalla responsabile della Concorrenza della commissione Ue Margrethe Vestager. L’input invece era partito dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto che ha pensato di riunire sotto un’unica regia le 8 diverse Zes che sarebbero dovute nascere al Sud.

L’accelerazione alla fine dello scorso anno

Che ci sia la necessità di accelerare ne è convinto lo stesso governo regionale. Alla fine dello scorso anno proprio Edy Tamajo sostenne la necessità di velocizzare il funzionamento della struttura della Zes della Sicilia occidentale. L’assessore ha incontrato il commissario Carlo Amenta nella sede dell’assessorato. Un incontro che precedette l’ingresso dello stesso assessore nel comitato d’indirizzo della Zes.

Autorizzati protocolli di intesa

In Sicilia autorizzati i commissari alla firma di protocolli di intesa con diversi istituti di credito finalizzati a promuovere le aree. In particolar modo per supportare le imprese che operano o vorranno operare nelle Zes. Ma anche per facilitare gli investimenti in innovazione delle imprese innovative e delle start up che operano nel territorio della Zes, con specifiche linee di finanziamento volte a sostenere ricerca e sviluppo.

