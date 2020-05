la richiesta in vista dell'assemblea dei sindaci siciliani che si tiene oggi

Il coordinatore per il comitato regionale promotore delle Zone Franche Montane, ZFM, Vincenzo Lapunzina, ha inviato stamani una lettera al Presidente dell’ANCI Sicilia Leoluca Orlando.

Ricordando che l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia è una delle “azioni da intraprendere per superare (anche) l’emergenza sanitaria dovuta al dilagare del Covid -19 e per favorire il rilancio del sistema sociale ed economico incentivando la ripresa delle attività produttive”, ha chiesto, a nome del Comitato promotore, di tenerne conto nella definizione della piattaforma di richieste che l’Assemblea dei Sindaci siciliani è in procinto di definire, nel corso dell’assemblea straordinaria di oggi.

Nella lettera ha inoltre sottolineato che “Le zone montane della Sicilia sono interessate da un preoccupante fenomeno di desertificazione sociale ed economica a cui si assiste inermi da oltre un ventennio. Le comunità̀ resilienti necessitano di attenzioni inedite, concrete e, soprattutto, immediate”.

Ecco il testo integrale della lettera:

“In allegato alla presente le trasmettiamo la richiesta inoltrata lo scorso 23 aprile ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e p.c. al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Abbiamo notizia che il presidente del Senato ha assegnato alla Commissione-Affari Costituzionali la trattazione del DDL 641 “Schema di progetto di Legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione Siciliana, recante disposizioni concernenti restituzione delle zone franche montagna in Sicilia”, licenziato – unanimemente – dal Parlamento siciliano, il 17 dicembre 2019.

Di fatto, come auspicavamo, è stato avviato l’iter parlamentare per l’istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia.

Con la presente le chiediamo di tenerne conto nella definizione della piattaforma di richieste che l’Assemblea dei Sindaci siciliani è in procinto di definire, nel corso dell’assemblea straordinaria dell’11 maggio.

L’istituzione delle zone franche montane in Sicilia è una delle “azioni da intraprendere per superare (anche) l’emergenza sanitaria dovuta al dilagare del Covid -19 e per favorire il rilancio del sistema sociale ed economico incentivando la ripresa delle attività produttive”.

Le zone montane della Sicilia, giova ricordare, sono interessate da un preoccupante fenomeno di desertificazione sociale e d economica a cui si assiste inermi da oltre un ventennio.

Le comunità che vi risiedono, invece, necessitano di attenzioni inedite, concrete e, soprattutto, immediate.

Fiduciosi in un benevolo accoglimento della presente, l’occasione è particolarmente gradita per porgere distinti saluti”.

(foto di repertorio)