Rigatoni alla zozzona, un piatto ricco di sapore che mette d’accordo gli amanti della carbonara e dell’amatriciana

Per realizzare la Zozzona servono gli ingredienti delle due ricette più amate dagli italiani, carbonara e amatriciana

Anche questa ricetta è un classico della cucina romana

Zozzona, ecco il nome inconfondibile e un po’ strambo di una delle ricette più famose della cucina romana… Per preparare i rigatoni alla zozzona dovete dimenticare le regole di due delle paste più amate degli italiani. Anzi, dovete fonderle insieme. Si tratta della carbonara e dell’amatriciana, due classici della cucina romana. Per questa versione fusion, dovete utilizzare sia gli ingredienti della pasta alla carbonara, sia quel che serve per l’amatriciana. Alla fine, per non far mancare niente, unite anche un po’ di salsiccia soffritta. Questa la regola aurea per un primo piatto alla “zozzona”.Si chiama proprio così la pasta romanesca in grado di unire i fan della carbonara e quelli dell’amatriciana.

Di sicuro si tratta di una nomba calorica e di sapori, da maneggiare con cura. Non solo perchè è difficile raggiungere un equilibrio di sapori, ma anche per l’esagerato apporto di calorie e grassi.

Ecco gli ingredienti per i rigatoni alla “zozzona” a regola d’arte

320 gr di rigatoni

200 gr di guanciale

250 gr di salsiccia

450 gr di pomodorini

100 gr di pecorino,

4 tuorli d’uovo,

olio di oliva extravergine

sale e pepe quanto basta

Ecco come preparare questi rigatoni a tutto sapore

Per iniziare la preparazione della pasta alla zozzona, si comincia dalla salsiccia. Levate il budello e sbriciolatela e fatela cuocere in una padella con un po’ di olio. Poi si passa al guanciale, da tagliare a striscioline e aggiungere alla salsiccia. Fate dorare il guanciale e lasciate sciogliere il suo grasso per almeno 10-15 minuti.

A questo punto unite anche i pomodorini e cuocete per un’altra decina di minuti, a fuoco medio basso, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo preparate il “pastello” con i tuorli dell’uovo e il pecorino. Una volta che avete cotto la pasta, aggiungete il condimento. Prima inserite pomodorini, salsiccia e guanciale e poi unite anche la crema di tuorli e un po’ di acqua di cottura per aiutarvi ad amalgamare meglio. Aggiustate di sale e di pepe.