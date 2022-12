La decisione del Comune in vista dell’aumento del traffico veicolare

La Ztl notturna a Palermo sarà sospesa nelle notti di Natale e di San Silvestro. La decisione del Comune in previsione di un afflusso di traffico veicolare più consistente. E le limitazioni potrebbero comportare un aggravamento della viabilità nelle aree limitrofe al centro storico. Disagi che dunque vogliono essere evitati.

Il provvedimento nel dettaglio

L’assessorato alla Mobilità sostenibile ha preso tale decisione per “agevolare la mobilità della cittadinanza nelle serate di vigilia delle festività”. Ha quindi dato disposizione di sospendere la Ztl notturna per le notti tra il sabato 24 e domenica 25 dicembre e tra sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio.

La sua riattivazione

La Ztl notturna, ovvero acronimo di zona a traffico limitato, è stata riattivata ad inizio novembre del 2021 non senza polemiche. La misura è ripartita dalle 23 di venerdì 5 novembre dello scorso anno per l’esattezza. In questo modo è attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 e poi da venerdì dalle 23 fino alle 6 del sabato. Infine il sabato dalle 23 fino alle 6 della domenica. Le regole valgono per il quadrilatero compreso all’interno dell’area già delimitata della prima circoscrizione.

I dati d’impatto

Il traffico, in base ai dati forniti dalla polizia municipale al debutto della riattivazione, si sarebbe ridotto del 40%. Una misura che venne ripristinata dalla giunta dell’allora sindaco Leoluca Orlando.

L’idea di fondo della Ztl

L’istituzione della Ztl notturna e ovviamente anche diurna è considerata dal Comune di Palermo “una misura ambientale”. Secondo quanto viene riportato nel sito ufficiale del municipio “contribuirà a migliorare la vivibilità della nostra città e a tutelare la salute dei palermitani”. L’obiettivo è quello di abbattere i tassi d’inquinamento limitando la pressione veicolare privata nella zona centrale. Una misura pensata inoltre per rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico e facilitare gli spostamenti in ambito urbano.

Si può circolare nel perimetro

Le strade che circondano la Ztl e che sono percorribili sono: via Lincoln, piazza Giulio Cesare, piazza Sant’Antonino, corso Tukory, corso Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Calatafimi (tratto iniziale), corso Alberto Amedeo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Goethe, via Nicolò Turrisi, via Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola, via Pignatelli Aragona, piazza Giuseppe Verdi, via Cavour, piazza XIII Vittime, via Francesco Crispi, via Cala e Foro Umberto I. Si può accedere però liberamente all’Ospedale dei Bambini e ai posteggi di piazza Giulio Cesare e di piazza Spinuzza.