Da 6.201 accessi a 3.722 ieri sera

Ben 1.558 veicoli circolanti senza pass che, al netto di pass giornalieri non ancora registrati, potrebbero trasformarsi in multe. Da 6.201 accessi a 3.722. Sono i numeri della prima sera col ritorno della ZTL notturna a Palermo. Il traffico, in base ai dati forniti dalla polizia municipale, ieri sera (venerdì 5 novembre) si è ridotto del 40%, al debutto della misura ripristinata dalla Giunta Orlando.

Stasera la prova decisiva

Stasera sarà la prova decisiva per verificare i dati. Il sabato sera, infatti, i luoghi della movida siti nel Centro Storico vengono “presi d’assalto” dai giovani. Ma probabilmente, tra il maltempo e il ripristino del pass notturno, non ci dovrebbe essere il boom di accessi. In passato è stata sfiorata addirittura la quota di 14mila mezzi, transitati, dalle 23 alle 6.

Le regole

Multe salate per chi non ha il pass. “A causa del notevole incremento di accessi veicolari nel Centro storico durante le ore serali e notturne e al fine di limitare la diffusione di inquinanti atmosferici e acustici – si legge in una nota del Comune nei giorni scorsi -, l’assessore all’ambiente e mobilità Giusto Catania, di concerto con il sindaco Leoluca Orlando, ha dato mandato al dirigente Sergio Maneri di procedere alla riattivazione della Ztl notturna a partire dalle ore 23 di venerdì 5 novembre”.

La Ztl – Zona a traffico limitato sarà attiva da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 20; venerdì dalle ore 23 fino alle 6 del sabato; sabato dalle 23 fino alle ore 6 della domenica.

L’affondo di Sabrina Figuccia

“Soldi, soldi, solo soldi; centinaia di migliaia e milioni di euro: è l’unico argomento che interessa all’amministrazione Orlando, quello di fare cassa ai danni dei palermitani, e il ritorno della Ztl notturna lo dimostra chiaramente, non certo la salute dei cittadini”. Lo ha detto ieri Sabrina Figuccia, consigliere comunale della Lega di Palermo, che prosegue: “Dopo oltre 4 anni di pessima gestione (e l’inchiesta sui presunti bilanci comunali truccati è soltanto l’ultimo esempio) adesso Orlando e i suoi vogliono dare il colpo mortale ad un’economia cittadina che sta tentando di risollevarsi dopo il terribile periodo della pandemia, che purtroppo non è ancora finita”.

“Invece di creare provvedimenti che favoriscano e sviluppano il tessuto economico palermitano, invece di aiutare commercianti ed esercenti che stanno cominciando a vedere i primi frutti del proprio lavoro, Orlando e l’assessore Catania pensano bene di dare il colpo di grazia ad una città che hanno ridotto in pessimo stato. Meno male che le elezioni sono sempre più vicine e finalmente Palermo potrà girare definitivamente pagina”.

Le 26 nuove telecamere della ZTL

I nuovi occhi elettronici sono posizionati in via San Sebastiano, via Alloro, via Cervello, vicolo del Pallone, via Pardi, via Filangeri, corso dei Mille, via Maqueda, via Cesare Battisti, via Grasso angolo via Mignosi, via Musco angolo via Grasso, via Lo Giudice, via Saverio, via Cadorna, piazza Baronio Manfredi, via Barbieri, Porta Nuova, via Papireto, via Bonello, piazza del Noviziato, via Maqueda/via Cavour, via Roma (Olivella), via degli Angelini, piazza Santa Teresa, via Cappuccinelle (cortile Mangano), via Cappuccinelle angolo via Papireto.

Si può circolare nel perimetro della ztl

Le strade che circondano la Ztl e che sono percorribili sono: via Lincoln, piazza Giulio Cesare, piazza Sant’Antonino, corso Tukory, corso Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Calatafimi (tratto iniziale), corso Alberto Amedeo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Goethe, via Nicolò Turrisi, via Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola, via Pignatelli Aragona, piazza Giuseppe Verdi, via Cavour, piazza XIII Vittime, via Francesco Crispi, via Cala e Foro Umberto I. Si può accedere però liberamente all’Ospedale dei Bambini e ai posteggi di piazza Giulio Cesare e di piazza Spinuzza.