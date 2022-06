La ztl torna in funzione mercoledì…. Anzi no, giovedì

21/06/2022

Da giovedì prossimo, 23 giugno, torneranno regolarmente in funzione le telecamere installate ai varchi della Ztl, la zona a traffico limitato nel centro storico di Palermo. A confermarlo è la polizia municipale in una nota in cui evidenzia che finalmente è stato riparato il problema causato dall’attacco hacker dei giorni scorsi: “Dopo il superamento della fase emergenziale che ha colpito la rete informatica del Comune – si legge – e dopo aver testato la sicurezza e funzionalità del sistema, dal 23 giugno, sarà riattivato il sistema di telecamere e varchi della Ztl che torna così alla piena funzionalità”. Quindi questo significa che bisognerà rimettere mano al portafogli per poter entrare con l’auto all’interno del centro storico altrimenti scatteranno le multe.

Un intoppo, slittamento di 24 ore

Da evidenziare che rispetto alla tabella di marcia la polizia municipale si è presa altre 24 ore di tempo. Infatti prima era stato comunicato che già domani, quindi mercoledì 23 giugno, gli occhi elettronici sarebbero tornati in funzione. Ma c’è stato qualche intoppo: “La Ztl sarà operativa da giovedì 23 giugno – si legge -, domani effettueremo ulteriori verifiche sui varchi, non completati nella giornata di oggi”.

Sarà segnalato il varco attivo

I pannelli elettronici che si trovano ad ogni varco presenteranno l’indicazione di varco attivo e le telecamere saranno pienamente in grado di leggere le targhe dei veicoli e di consultare le liste degli ammessi al transito. Sempre da giovedì, inoltre, l’accesso agli uffici del comando sarà possibile esclusivamente dietro prenotazione online, eccezion fatta per eventuali inviti a presentarsi, per i quali la gestione degli accessi è regolata secondo le necessità operative o investigative.

Ritorna anche la prenotazione on line

È stata riattivata, infatti, la funzionalità del servizio di prenotazione online, accessibile dal portale del Comune di Palermo, attraverso un preciso percorso. Dalla home pagine del Comune di Palermo si dovrà cliccare su “Portale dei Servizi Online”, quindi acceder a “Polizia Municipale” ed infine sul link “Prenotazione appuntamenti”.

Tanti disagi

La Ztl a Palermo era rimasta sospesa perché anche le telecamere sono state hackerate. Questo quanto era emerso dall’attacco pirata subito dal Comune nei giorni scorsi e che ha creato un problema dietro l’altro. In tutti questi giorni i tabelloni elettronici dei varchi d’ingresso riportava la scritta “in test” e questo dunque confermava che gli occhi elettronici erano fuori uso.