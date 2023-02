Manomette telecamere Ztl di via Roma e scappa, identificato e denunciato

15/02/2023

Manomette l’erogatore di energia elettrica che alimenta le telecamere della Ztl di via Roma a Palermo e scappa. La polizia municipale, dopo serrate indagini, riesce ad identificarlo e denunciarlo. L’operazione è stata portata a termine grazie all’ausilio del personale di vigilanza del trasporto pubblico. L’accusa è di danneggiamento. L’uomo identificato grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza di una banca vicina al luogo dove si è verificato l’episodio. Quando è stato rintracciato dai caschi bianchi non ha potuto far altro che confessare di fronte agli elementi di prova schiaccianti. Ed ha anche consegnato i “corpi del reato”.

La sequenza del reato

Nel video, che risale al 30 gennaio scorso, si vede un uomo di corporatura robusta, sui 50 anni. Si avvicina a bordo di un ciclomotore “Piaggio Sì” di colore amaranto. Scendendo dal veicolo si vede mentre va dritto all’erogatore delle telecamere. Occhi elettronici collegati per il funzionamento della Ztl di via Roma. Forza lo sportello e rimuove il differenziale con i fili elettrici attaccati. Oggetto che ripone nel bauletto del suo stesso motociclo, allontanandosi velocemente verso la stazione centrale.

La confessione

Gli agenti, grazie alle immagini, sono riusciti a risalire alla sua identità e lo hanno rintracciato nella sua abitazione. Qui è stato rinvenuto anche il ciclomotore utilizzato per compiere il reato. Inchiodato dal video, l’uomo ha confessato di aver manomesso l’erogatore. Ai caschi bianchi consegnati sia la tronchesina utilizzata per tranciare i cavi, sia il differenziale sottratto.

Sfilza di sanzioni

La polizia municipale ha quindi provveduto a mettere sotto sequestro il materiale consegnato. Redatto il verbale di identificazione, con elezione del domicilio e nomina del difensore di fiducia del trasgressore. Il 50enne sanzionato, inoltre, perché sprovvisto di copertura assicurativa. Questo ha comportato il conseguente sequestro amministrativo del mezzo per aver circolato sul marciapiede al momento della manomissione. Non solo: altre sanzioni elevate per guida senza casco e mancata immatricolazione del veicolo.