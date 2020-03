Coronavirus, la polizia locale di Modica si autotassa, buoni spesa per le famiglie povere

La morte della donna di Modica tornata da Pavia, "una caccia alle streghe originata dal sindaco" attacca ex senatore

11:21

Controlli coronavirus, in 4 in auto diretti a Scicli per le condoglianze ai parenti, denunciati