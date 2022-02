indagine dei carabinieri a vittoria

I carabinieri hanno arrestato a Vittoria una coppia di conviventi, lui 21 anni, lei 30 anni, che conservava in casa oltre 40 grammi di marijuana, alcune dosi di cocaina. Nel corso della perquisizione, sono stati anche rinvenuti materiale per confezionare la droga e 350 euro, probabile incasso dell’attività di spaccio.

Fucile e pistola

Nella loro disponibilità, avevano un fucile calibro 12 tipo doppietta da caccia con matricola abrasa, con munizionamento, e una pistola tipo scacciacani priva del tappo rosso. Il gip di Ragusa ha convalidato l’arresto ed a conclusione dell’udienza di convalida ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo e la remissione in libertà per la donna. Le indagini hanno avuto inizio dopo le segnalazioni di capannelli di persone, perlopiù tossicodipendenti, in prossimità della casa della coppia vittoriese.

Arresto per droga a Ragusa

Nelle ore scorse, i carabinieri di Ragusa hanno arrestato un 40enne, percettore del reddito di cittadinanza, che nascondeva nella sua abitazione 300 grammi di marijuana, pochi grammi tra hashish e cocaina oltre a denaro contante.

Controllo in casa

L’uomo, disoccupato e con precedenti, accusato di detenzione di droga per fini di spaccio, è stato sorpreso mentre era in giro, nella zona centrale della città ma il suo atteggiamento avrebbe destato molti sospetti, per cui è scattato il controllo, concentrato nella sua abitazione, dove è stato scoperto il suo segreto. Oltre alla droga ed al denaro, i carabinieri hanno rinvenuto materiale per confezionare lo stupefacente da smerciare sulla piazza.

Reddito di cittadinanza

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare come l’arrestato, poi condotto ai domiciliari su disposizione della locale Autorità giudiziaria, percepisse il reddito di cittadinanza. Sono state avviate, come accade sempre in questi casi, le procedure non solo per la sospensione del sussidio ma anche per la revoca. L’Inps, l’ente che eroga i soldi per il reddito di cittadinanza, è stata informata dal comando provinciale dei carabinieri di Ragusa.