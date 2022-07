episodio accaduto a vittoria, nel ragusano

I carabinieri di Vittoria hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 41enne, vittoriese, per tentato incendio doloso e atti persecutori ai danni una donna di 38 anni.

Le aggressioni

Da tempo, la donna subiva aggressioni e molestie da parte del suo compagno particolarmente geloso di lei: i militari dell’Arma, già sabato 9 luglio, erano intervenuti al Pronto Soccorso, a causa di un’aggressione patita dalla donna per mano dell’ex, il quale era divenuto, con il passare dei giorni, sempre più conflittuale e violento.

Incendio in casa

L’escalation di molestie, per motivi passionali, è culminata, nella mattinata di domenica scorsa, nell’ennesimo grave episodio. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione della donna, dopo aver danneggiato la porta finestra, ha appicato fuoco al mobilio della cucina, utilizzando del liquido infiammabile.

Bloccato mentre scappava

Grazie ai carabinieri, allertati con una chiamata al numero di emergenza “112”, si sono evitate ben più gravi conseguenze. L’uomo, sorpreso dagli inquirenti ancora nei pressi dell’abitazione, mentre tentava di allontanarsi a piedi, è stato immediatamente bloccato.

Danni all’appartamento

I Vigili del fuoco di Ragusa, in pochi minuti, sono riusciti a domare le fiamme propagatesi all’interno della stanza. Durante il sopralluogo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un accendino e una bottiglia di plastica, ancora contenente tracce di benzina.

Ai domiciliari

Il 41enne, dopo l’udienza di convalida dell’arresto è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.