la droga nascosta in bagno

Un commerciante ragusano arrestato per spaccio di cocaina

La droga trovata in auto ed in casa

Sequestrati anche 2300 euro in contanti

Secondo ragusano arrestato per droga in poche ore

Un commerciante di Ragusa, 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Secondo quanto emerso nelle indagini, l’indagato, con lo spaccio di cocaina, avrebbe arrotondato gli introiti che gli avrebbe permesso una vita più agiata.

Bloccato con l’auto

L’uomo, che era a bordo della sua auto, è incappato in un controllo dei militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa che lo hanno fermato per alcune violazioni al codice della strada, tra cui l’essere passato con il rosso ad un incrocio.

La coca in auto ed in casa

E’ sembrato molto nervoso e così è scattata la perquisizione nell’auto, nel corso della quale i carabinieri hanno rintracciato una dose di cocaina e 2300 euro in contanti, per cui si è deciso di fare un salto nella sua abitazione. Ben occultata tra gli asciugamani del bagno, è stata trovata dell’altra cocaina, per un peso complessivo di 33 grammi insieme ad un bilancino per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente, una volta piazzato, avrebbe fruttato un introito di più di 10mila euro.

Ai domiciliari

E’ stato tratto in arresto e condotto nella caserma di piazza Caduti di Nassirya per gli accertamenti al termine dei quali l’autorità giudiziaria di Ragusa ha disposto i domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Un altro ragusano arrestato per droga

Nelle ore scorse, è stato arrestato a Messina un corriere della droga e sequestrati oltre 3 chili di hashish. I Finanzieri del Comando provinciale hanno trovato lo stupefacente nello zainetto di una persona rientrata in Sicilia a bordo di un pullman di linea proveniente dal nord Italia.

Il 39enne ragusano è stato incastrato dal fiuto dei cani antidroga Dandy e Haidy I due pastori tedeschi, infatti, dopo una prima ricognizione esterna, hanno indicato la presenz della droga che avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 30 mila euro.