La perquisizione a casa

Controlli antidroga a Castelvetrano da parte dei carabinieri

I militari denunciano un uomo per spaccio di droga

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano (TP), e il personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciato in stato di libertà un castelvetranese di 28 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Perquisito in strada

Il giovane, sottoposto a controllo mentre circolava in via Olivio Sozzi a bordo di un’auto quale passeggero, è stato perquisito visto l’atteggiamento nervoso e impacciato ed è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, contenuti in un involucro plastico nascosto all’interno della biancheria intima.

Scatta la perquisizione a casa

Essendoci i presupposti, i Carabinieri perquisivano pure il domicilio rinvenendo ulteriori 28 grammi della stessa sostanza contenuti in 4 differenti contenitori, tutti posti all’interno della scrivania della camera da letto del giovane.

Nella circostanza, l’autista e proprietario della vettura, è stato segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore di sostanze stupefacenti, poichè trovato in possesso di grammi 2,5 di marijuana. Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro.