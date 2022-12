le verifiche pure sui ristoranti, emesse multe per 600 mila euro

I carabinieri del Nas di Ragusa hanno portato a termine una vasta operazione di controllo che ha interessato per un verso le Rsa e le case di riposo, per un altro le attività legate alla ristorazione. Le verifiche hanno interessato le province di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta.

Blitz nelle Rsa

In una Rsa, situata a Comiso, nel Ragusano, i carabinieri hanno accertato anomalie e difformità agli standard ragionali. La relazione è stata inviata all’Asp di Ragusa che ha disposto il blocco dei ricoveri presso la struttura in esame ed il ricollocamento dei pazienti presso altri reparti del P.O. di Comiso.

A Gela, nel Nisseno, le verifiche in una Rsa ha permesso di svelare gravi carenze in materia organizzativa, funzionale e assistenziale, nonché criticità nel sistema anti incendio. In questo caso, l’Asp ha deliberato la sospensione dell’attività ed il ricollocamento degli ospiti in altre strutture.

Sospesa casa di riposo nel Nisseno

A San Cataldo, nel Nisseno, una casa di riposo per anziani è stata sospesa poiché scoperta ad operare in assenza

dei titoli autorizzati previsti, carenze igienico-strutturali, ampliamento della capacità ricettiva, disfunzionalità in ordine agli standard regionali di assistenza.

Il bilancio dei controlli

Le ispezioni hanno interessato anche il settore della ristorazione. Nel complesso, aggregando i dati anche sulle verifiche nelle strutture assistenziali, sono stati scoperti 70 illeciti amministrativi, 10 persone sono state denunciate, 36 quelle segnalate alle autorità sanitarie ed amministrative, 5 le strutture chiuse, di cui 3 sanitarie e 2 ristoranti, per un valore complessivo di 10.613.700 ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 600.420,00.

I controlli nella ristorazione

In merito ai controlli nella ristorazione, i carabinieri del Nas hanno scoperto che in un locale ricavato in Ortigia, il centro storico di Siracusa, c’erano ingenti quantitativi di alimenti in cattivo stato di conservazione, sprovvisti di etichettatura conforme e pronti per finire nei piatti degli avventori. Sono state inoltre riscontrate gravi carenze igieniche in altri ristoranti: ai titolari sono state contestate violazioni per diverse migliaia di euro.

Trattorie sporche

In una trattoria di Gela sono state rilevate carenze igieniche e mancate procedure di autocontrollo sugli alimenti e nelle fasi di manipolazione e produzione, tanto che l’Asp ha predisposto la sospensione immediata.

Nel Ragusano, sempre in una trattoria, i carabinieri hanno sequestrato più di 50 kg di prodotti ittici e carne, pronti per la somministrazione e detenuti in cattivo stato di conservazione.

Oggetto di controlli è stata anche la filiera degli olii di oliva. In un negozio di Vittoria sono stati sequestrati più di cento litri di olio extravergine posto in vendita privo di tracciabilità; il quantitativo, poi, è stato campionato e avviato

alle analisi di laboratorio per accertarne la genuinità.