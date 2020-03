indagini in corso

Giallo a Vittoria, nel Ragusano, dove nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Come scrive Ragusa Oggi, il cadavere è stato trovato in un appezzamento di terreno in via San Giuseppe Lo Sperso, nella zona più periferica del mercato ortofrutticolo ed in prossimità della circonvallazione della cittadina.

Dalle prime indiscrezioni, sembra che si tratterebbe del cadavere di un uomo, che al momento però, date proprio le condizioni di deterioramento del corpo, non è stato possibile identificare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti agenti della Polizia e il personale della scientifica che ha eseguito i rilievi.

L’appezzamento di terreno è stato recintato. Indagini in corso per risalire alle generalità dell’uomo e alle cause della morte.