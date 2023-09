Il prodotto era anche senza tracciabilità

Una cantina vinicola abusiva è stata scoperta in provincia di Ragusa dai carabinieri del Nas. Ad operare con loro il personale dell’ispettorato centrale qualità e repressione frodi di Catania. I militari hanno disposto l’immediata chiusura della cantina, che lavorava in assenza di autorizzazioni sanitarie ed amministrative.

Il prodotto sequestrato

I carabinieri hanno sequestrato 3.800 litri di vino privo di tracciabilità, in parte già imbottigliato e pronto ad essere commercializzato sul web. Era destinato ad essere venduto ad alto prezzo a ristoranti ed enoteche di nicchia anche del Nord Italia. Il titolare è stato sanzionato per 7.500 euro.

L’altro blitz nel Trapanese

In queste ore i Nas sono stati impegnati anche in un’altra operazione delicata nel Trapanese. Ad essere scattato un sequestro di alimenti all’interno di un hotel. Ad emergere delle irregolarità nelle procedure di conservazione dei cibi che poi venivano somministrati ai clienti. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno dato vita ad alcuni controlli in strutture ricettive del marsalese. In un caso hanno eseguito una ispezione igienico-sanitaria in un hotel della città. Ad essere state riscontrate delle irregolarità. In particolare si è proceduto al sequestro di 30 chili circa di alimenti trattati in difformità alle norme di autocontrollo. Il riferimento è all’impianto normativo dei principi del sistema Haccp. Al legale rappresentante elevata una sanzione di 2 mila euro.

Il bilancio dei primi 6 mesi dell’anno

Proprio in questi giorni i Nas di Palermo hanno reso noto il bilancio dei primi 6 mesi di attività del 2023 nelle province di competenze, quindi Palermo, Agrigento e Trapani. Trentacinque le violazioni penali contestate e 89 quelle amministrative per scarsa igiene e prodotti scaduti in ristoranti e negozi. Elevate sanzioni amministrative per complessivi 165 mila euro circa nonché segnalate, per le valutazioni di competenza, 103 persone alle autorità amministrative e sanitarie e 37 all’autorità giudiziaria.

Like this: Like Loading...