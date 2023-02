incidente avvenuto a vittoria

Un ciclista è stato travolto da una macchina mentre stava percorrendo contrada Marangio, a Vittoria, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto è scappato invece di prestare soccorso alla vittima, trasportata in ospedale.

In gravi condizioni

Le sue condizioni sarebbero gravi, ha rimediato delle lesioni mentre le forze dell’ordine sarebbero riuscite a rintracciare la persona alla guida della macchina che si sarebbe presentato dopo qualche ora alla polizia.

Conducente auto si consegna

Forse, spinto dal rimorso e dalla possibilità di finire in grossi guai avrebbe deciso di recarsi dalle forze dell’ordine e nel corso della sua deposizione avrebbe fornito la sua versione dei fatti.

Un altro ciclista travolto a Vittoria

Non è il primo caso di un ciclista travolto a Vittoria. Nel dicembre scorso, un’auto ha investito un uomo in sella ad una bici sulla statale 115 Dirillo Picozza in territorio di Vittoria. Vittima uno straniero che stava transitando sull’arteria. Il mezzo ad un certo punto lo ha investito facendolo finire rovinosamente sull’asfalto. Il conducente, sceso dal messo per prestare i primi soccorsi, ha sostenuto di non averlo proprio visto nel buio.

Modicano a giudizio per omicidio stradale

Un anno fa, Il gip del Tribunale di Siracusa, Tiziana Carrubba, rinviò a giudizio per omicidio stradale un 59enne di Modica alla guida di una macchina che travolse Salvatore Mermina, 49 anni, di Pozzallo, sulla Statale 115 tra Ispica e Rosolini.

L’incidente

L’incidente si verificò il 12 ottobre 2020, poco dopo le 19,30 e la vittima perse la vita dopo due settimane di agonia all’ospedale San Marco di Catania dove era stata trasferita nel tentativo di strapparla alla morte. La vittima riportò politraumi gravissimi tra cui un trauma cranio- facciale con ematoma subdurale, un trauma toracico addominale e diverse fratture. Dopo l’incidente, Mirmina fu traportato in ambulanza dagli operatori del 118 di Ispica all’ospedale di Modica, dove arrivò in condizioni disperate, già in stato di coma, in prognosi ovviamente riservata.

La tesi della Procura

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della macchina, una Ford Focus, avrebbe tamponato da dietro il ciclista: entrambi procedevano nella stessa direzione di marcia.

Foto Franco Assenza