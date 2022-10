il controllo dei nas a donnalucata

Il Comune di Scicli ha disposto la chiusura di un bar chiosco a Donnalucata dopo l’ispezione dei carabinieri del Nas di Ragusa.

I controlli e la sanzione

La misura è scattata a seguito dell’accertamento dell’assenza di autorizzazioni, tra cui la registrazione sanitaria e commerciale e per le scarse condizioni igieniche del locale. E’ stato violando il “pacchetto igiene” introdotto dall’Unione europea, inoltre al titolare dell’attività commerciale sono state contestate sanzioni per un ammontare complessivo di 10.000 euro.

Il provvedimento

“Il responsabile del SUAP del Comune di Scicli, ha disposto la cessazione della attività di commercio, dettaglio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di pertinenza di una nota struttura ricettiva della rinomata frazione rivierasca di Donnalucata” spiegano i carabinieri.

Chiuso laboratorio nel Ragusano

L’Asp di Ragusa, nei giorni scorsi, ha disposto la chiusura di uno stabilimento per la conserve alimentari nel Ragusano a seguito di un controllo da parte dei carabinieri del Nas.

“Gravi violazioni sanitarie”

Il provvedimento, secondo quanto emerge nella relazione dei militari, si è reso necessario per la scoperta di “gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nei luoghi di preparazione, manipolazione e trasformazioni di prodotti orticoli destinati per il confezionamento di conserve vegetali per la successiva commercializzazione” fanno sapere dal comando provinciale di Ragusa.

Laboratorio sporco

In particolare, il laboratorio era carente di igiene per la mancata pulizia ordinaria e straordinaria, per presenza di sporco pregresso non rimosso da tempo. Inoltre, i militari hanno accertato delle modeste protezioni per salvaguardare l’ambiente interno da agenti atmosferici e l’ingresso di insetti. Infine, l’acqua approvvigionata, utilizzata per i processi di lavorazione, era stoccata in cisterne non autorizzate e prive di requisiti igienico-sanitari.