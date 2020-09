cresce il numero dei sanitari contagiati in sicilia

Cresce il numero dei sanitari positivi nell’ospedale Covid ‘Maria Paternò Arezzo’ di Ragusa. Dopo i cinque infermieri contagiati dal Covid 19, ora anche un medico che lavora nel reparto di Malattie Infettive è risultato positivo.

Aumenta dunque il numero dei sanitari contagiati. Due giorni fa è risultato positivo al virus un medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. E’ ricoverato ma non in gravi condizioni.

Il pronto soccorso è rimasto operativo visto che viene sanificato in modo continuo e tutti i medici indossano le mascherine. Il personale che è stato a contatto con il medico verrà sottoposto a controllo.

Ieri, invece, è arrivata notizia della positività al virus di una infermiera di Sciacca, che porta a cinque il totale dei contagiati negli ultimi sette giorni nella cittadina dell’Agrigentino.

La donna lavora nell’ambulatorio del servizio vaccinazioni del Distretto di Sciacca dell’Asp di Agrigento. I locali dell’ambulatorio sono già stati sanificati.

L’Asp ha messo in atto tutte le misure per risalire ai contatti avuti negli ultimi giorni dall’operatrice sanitaria. Il sindaco della città Francesca Valenti ha riferito che la situazione generale appare piuttosto preoccupante: al momento sono circa 150 i cittadini sottoposti a quarantena precauzionale, sia obbligatoria che volontaria.

Si tratterebbe di persone che nei giorni scorsi hanno partecipato ad un banchetto nuziale nel quale si è registrata la presenza di un positivo da Covid19. Anche l’infermiera, stando alle prime informazioni, avrebbe preso parte a questa festa.

Secondo il bollettino di ieri sulla situazione Covid19 in Sicilia – viene diffuso ogni giorno nel pomeriggio – è boom di ricoveri in terapia intensiva. Nel complesso sono 106 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle 24 ore precedenti alla diffusione del bollettino. Sale a 126 il totale delle persone ricoverate, 108 delle quali in regime ordinario e a 18 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva con una crescita di tre ricoveri che portano a 8 i casi seguiti solo all’Ospedale Cervello di Palermo.