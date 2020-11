Continuano i controlli anti-Covid

Nella settimana in corso sono continuate con maggiore incisività le attività di controllo del territorio in “Zona rossa” svolte dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria RG), mediante mirate attività finalizzate alla verifica delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I Carabinieri sono impegnati con un costante e continuo impiego di pattuglie anche “civette” impegnate sull’intero territorio, attraverso l’allestimento di molteplici posti di controllo sia diurni che notturni.

I controlli nella città di Vittoria hanno consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria di trarre in arresto nella flagranza del reato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, un cittadino vittoriese, di 31 anni sorpreso, nella contrada Alcerito all’interno del Villaggio Olimpia, subito dopo aver ricevuto da un ragazzo vittoriese che la custodiva nella sua abitazione, due involucri per complessivi 148 grammi di marijuana.

Il primo uomo è stato posto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed il secondo denunciato in stato di libertà. L’operazione di oggi conferma ancora una volta l’attenzione dei Carabinieri di Vittoria sul contrasto al fenomeno degli stupefacenti.

Nelle zone rosse è vietato circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, fatta eccezione nei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il cosiddetto “smart working”), ovvero per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria o per appuntamento presso studi professionali.

Gli esercizi commerciali (quali bar, ristoranti, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno per le finalità di asporto l’accesso solo a una persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche per l’attività di consegna a domicilio.

La partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra i Comuni e gli eventuali richiedenti. Tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, sono sospese, così come le fiere, le sagre e i mercati rionali.

Consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni o servizi essenziali, così come per i residenti o domiciliati (anche di fatto) nei due Comuni interessati, esclusivamente per garantire le necessarie cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Il mercato ortofrutticolo di Vittoria mantiene la propria piena funzionalità. Con riferimento al ciclo della filiera agroalimentare e ortofrutticola e, in genere, all’organizzazione delle attività mercatali, l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa dovrà intensificare i controlli per la prevenzione e il contenimento del contagio.