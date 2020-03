Sulla spiaggia di Scoglitti

I Carabinieri di Scoglitti (Rg) hanno denunciato in stato di libertà quatto persone per inottemperanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità per il contenimento dell’epidemia del coronavirus.

Le quattro persone, di età compresa tra 49 e 22 anni, facevano surf a circa 200 metri dalla battigia, davanti al litorale della Riviera della Lanterna, violando le ordinanze emanate a livello nazionale e regionale. I fatti domenica scorsa.

I Carabinieri dopo aver richiamato l’attenzione dei 4 surfisti con l’utilizzo di avvisatori sonori, li hanno identificati, chiedendo loro per quale motivo non ottemperassero ai vari divieti imposti dalle autorità restando, invece, a casa. I trasgressori hanno ammesso di essere a conoscenza dei divieti, ma allo stesso tempo hanno dichiarato ai militari che le condizioni del mare erano talmente favorevoli per fare surf, che sarebbe stato un peccato non approfittarne.