Covid19, 19 positivi a Comiso, ” sono tutti a casa”

Gaetano Scariolo di

16/10/2020

“I positivi al Covid19 residenti nel nostro Comune sono in tutto 19. I positivi sono tutti a casa propria, senza alcun sintomo o con lievi sintomi influenzali”. Lo ha annunciato il sindaco di Comiso, nel Ragusano, Maria Rita Schembari, che invita la popolazione a comportamenti responsabili. “C’è solo una cosa che può aiutarci tutti a superare questa crisi, ed è qualcosa – spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – che non può essere prescritto da norme o leggi di sorta: si chiama buonsenso. Che sia il buonsenso a guidarci tutti, perché non si arrivi a misure ancora più estreme che nessuno di noi si augura. Non sappiamo come fare dice l’Asp”. I dati in Sicilia, relativamente alla giornata di ieri, sono i seguenti: sono 399 i nuovi positivi. Salgono così a 5487 gli attuali contagiati e passano a 520 i ricoverati in ospedale. Di questi 52 si trovano in terapia intensiva, ben 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 468 i ricoveri in regime ordinario; 4.967 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7444. Anche oggi si registrano ben 7 nuove vittime che portano il totale a 350. Ben 5 le vittime a Palermo; si tratta di 3 uomini e 2 donne. Uomini entrambi i morti delle altre province, uno a Messina e 1 ad Agrigento. Le età delle vittime vanno dai 60 agli 86 anni. I guariti sono 92. Sul fronte della distribuzione provinciale 154 sono i casi a Palermo ma di questi 14 sono migranti ospitati all’hotspot di Lampedusa, 126 a Catania, 22 a Messina, 21 a Caltanissetta, 19 ciascuno nelle province di Trapani e di Siracusa, 15 a Ragusa, 14 a Enna. Frattanto, il sindaco Leoluca Orlando ha dato disposizione di annullare tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune il cui svolgimento è previsto all’interno di Palazzo delle Aquile e Villa Niscemi. Questa decisione, tuttavia, non riguarda le conferenze stampa che continueranno a svolgersi sia in presenza sia in modalità a distanza e per le quali sarà sempre garantito il rispetto delle norme di prevenzione. Stesso discorso per la Presidenza del Consiglio comunale che continua i lavori in modalità da remoto così come per quelli delle Commissioni proseguiranno in remoto.

