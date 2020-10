Allarme contagio nel Ragusano

Ci sarebbero due agenti di polizia di Vittoria positivi al Covid19. Avviati, come accade ormai in questi casi, i protocolli sanitari per tentare di chiudere la catena del contagio che, comunque, nel Comune del Ragusano si sta espandendo a macchia d’olio. Nei giorni scorsi, si sono verificati casi in due scuole di Vittoria, così come all’ospedale Guzzardi con la positività di un medico ed un infermiere.

In Sicilia, la situazione non è delle migliori: sono 198 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 128) ed è nuovo record di contagio. Salgono così a 3.448 gli attuali positivi e passano a 396 i ricoverati in ospedale con un incremento di 7 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, dato uguale rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 368 i ricoveri in regime ordinario; 3.052 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti tornano in numero elevato, sono stati 6.754.

Palermo sempre la ‘più contagiata’ con 72 nuovi casi seguita dai 51 di Catania, dai 28 casi di Trapani. 15 i nuovi positivi a Caltanissetta, 12 ad Agrigento (2 dei quali sono migranti), 8 a Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina.

Paura nel Siracusano, a Solarino: un assessore di Solarino è positivo al Covid19. Lo ha annunciato pochi minuti fa il sindaco del Comune del Siracusano, Sebastiano Scorpo, che svela di essergli stato vicino, per cui oggi stesso eseguirà il tampone.

Il sindaco assicura che scatteranno i protocolli sanitari per evitare la propagazione del contagio. “Ho avvisato i dirigenti comunali di avviare le procedure da protocollo. Non ho sintomi particolari e nemmeno lui.

Non preoccupatevi, noi stiamo bene e soprattutto lui sta bene ed è asintomatico. Attendo di fare quanto prima il tampone e vi notizierò”.

Ma è allarme ad Augusta dopo la positività del candidato a sindaco Pippo Gulino. Si teme un rischio contagio per i tanti incontri avuti dall’esponente politico durante la campagna elettorale. “Chiunque ritenga di avere avuto nell’ultima settimana contatti stretti con persone risultate positive al Covid19 ad Augusta, è invitato a rivolgersi al proprio medico di famiglia o al Dipartimento di Prevenzione medico dell’Asp di Siracusa” è l’appello lanciato dall’Asp di Siracusa