Lavora nell'ospedale Maggiore di Modica nel ragusano

Una infermiera 50 enne, positiva al Covid, è stata ricoverata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si trova intubata nel reparto di Rianimazione. La donna, addetta al controllo delle cartelle cliniche all‘ospedale “Maggiore” di Modica, pare non avesse comunicato alla Direzione sanitaria provinciale da cui dipende la scelta di non vaccinarsi.

L’infermiera no vax, ora positiva

L’azienda sanitaria di Ragusa era stata tra le prime a decidere di sospendere medici e infermieri che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino. La legge, infatti, obbliga la vaccinazione ai fini di “mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell’assistenza” poichè la vaccinazione costituisce un “requisito essenziale” all’esercizio della professione.

Medici e infermieri no vax vanno sospesi dal servizio

L’ordine dei Medici di Siracusa, dopo aver ricevuto gli elenchi dall’Asp ed aver fatto i dovuti accertamenti, ha sospeso pochi giorni fa 49 medici non ancora vaccinati contro il covid19. Tale provvedimento rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno. Il provvedimento sarà sospeso per chi, nel frattempo, si dovesse vaccinare. La sospensione comporta il divieto di lavorare sia come medico dipendente che come libero professionista.

“Il Medico che può e non si vaccina è un pessimo esempio” – tuonava nei giorni scorsi Anselmo Madeddu, presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa – “Le regole si rispettano, così come le indicazioni della comunità scientifica accreditata, altrimenti è meglio cambiar mestiere. Vaccinarsi non è solo un atto di attenzione per la propria salute, ma anche un dovere civico e una necessaria tutela che ogni medico deve garantire ai propri pazienti e assistiti”.

Il caso a Pistoia

Pochi giorni fa, un’infermiera di Pistoia, che aveva scelto di non sottoporsi al vaccino anti Covid-19, ha contagiato cinque pazienti. L’operatrice sanitaria lavora nel reparto di chirurgia B dell’ospedale San Jacopo della città toscana e l’ASL Toscana Centro ha già fatto sapere che valuterà la posizione della donna, non escludendo provvedimenti.