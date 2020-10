Covid19, oltre 900 positivi nel Ragusano, record a Vittoria con 432 casi

Redazione di

30/10/2020

Non si arresta la curva del contagio nel Ragusano ma è sempre più preoccupante il dato su Vittoria dove si registrano 432 positivi. Sono 197 a Ragusa, poi Comiso con 75, Modica con 52, Ispica con 57, Acate con 41 e poi a seguire gli altri ma con meno contagiati “Nessuna situazione – ha detto il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – particolarmente critica, ma è ovvio che non dobbiamo permettere che il contagio si diffonda incontrollato: abbiamo l’obbligo e il dovere morale di rispettare le regole, perché dobbiamo consentire ai sanitari di occuparsi di tutte le altre patologie e dobbiamo in generale riprendere il più presto possibile la nostra vita normale”. “Sono 530 i positivi allo stato in tutta la provincia di Siracusa”. Lo dice il sindaco di Avola, Luca Cannata, dopo aver letto i dati analitici su tutto il Siracusano forniti dall’Asp di Siracusa. In merito alla situazione sanitaria di Avola, sono 43 i contagiati, 93 le persone in isolamento. “Rispettiamo le regole con l’uso della mascherina e continuando a rispettare tutte le prescrizioni al fine di prevenire ulteriori contagi” avverte il primo cittadino di Avola, Luca Cannata. Resta invariato, rispetto a ieri, il dato su Noto: 67 positivi, una buona fetta di questi sono anziani ospiti di due case di cura della città barocca. Aumentano ancora i contagi per il coronavirus in Italia, stabilendo così un nuovo record: sono, infatti, 31.084 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 26.831. Ci sono state 199 vittime, portando così il totale dei decessi a 38.321. Ieri sono state 217. Lo riportano i dati del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 325.786. I dimessi/guariti sono stati 4.285 e il totale è così salito a 283.567 (ieri sono stati 3.878). Più 95 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 115), per cui adesso sono 1.746. I ricoverati, invece, aumentano di 1.125 per cui il totale è di 18.740. Ieri sono stati 1.098. Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 647.674. Sono, invece, 215.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 201mila) per un totale di 15.568.575 dall’inizio dell’emergenza.

Non si arresta la curva del contagio nel Ragusano ma è sempre più preoccupante il dato su Vittoria dove si registrano 432 positivi. Sono 197 a Ragusa, poi Comiso con 75, Modica con 52, Ispica con 57, Acate con 41 e poi a seguire gli altri ma con meno contagiati

“Nessuna situazione – ha detto il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – particolarmente critica, ma è ovvio che non dobbiamo permettere che il contagio si diffonda incontrollato: abbiamo l’obbligo e il dovere morale di rispettare le regole, perché dobbiamo consentire ai sanitari di occuparsi di tutte le altre patologie e dobbiamo in generale riprendere il più presto possibile la nostra vita normale”.

“Sono 530 i positivi allo stato in tutta la provincia di Siracusa”. Lo dice il sindaco di Avola, Luca Cannata, dopo aver letto i dati analitici su tutto il Siracusano forniti dall’Asp di Siracusa. In merito alla situazione sanitaria di Avola, sono 43 i contagiati, 93 le persone in isolamento. “Rispettiamo le regole con l’uso della mascherina e continuando a rispettare tutte le prescrizioni al fine di prevenire ulteriori contagi” avverte il primo cittadino di Avola, Luca Cannata.

Resta invariato, rispetto a ieri, il dato su Noto: 67 positivi, una buona fetta di questi sono anziani ospiti di due case di cura della città barocca.

Aumentano ancora i contagi per il coronavirus in Italia, stabilendo così un nuovo record: sono, infatti, 31.084 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 26.831. Ci sono state 199 vittime, portando così il totale dei decessi a 38.321. Ieri sono state 217. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 325.786. I dimessi/guariti sono stati 4.285 e il totale è così salito a 283.567 (ieri sono stati 3.878). Più 95 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 115), per cui adesso sono 1.746. I ricoverati, invece, aumentano di 1.125 per cui il totale è di 18.740. Ieri sono stati 1.098.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 647.674. Sono, invece, 215.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 201mila) per un totale di 15.568.575 dall’inizio dell’emergenza.