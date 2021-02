pretendeva 10 mila euro

I carabinieri di Ragusa hanno arrestato un giovane di 26 anni per estorsione

Determinante la denuncia della vittima a cui sarebbero stati richiesti 10 mila euro

La vicenda ruota attorno ad una compravendita di droga

Per bloccare il 26enne è stata organizzata una trappola

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ragusa per estorsione nei confronti di un 24enne, al quale avrebbe chiesto prima 5 mila e successivamente 10 mila euro minacciando violenze fisiche.

La denuncia della vittima

E’ stata la vittima a presentare una denuncia ai carabinieri che, nel corso delle indagini, hanno svelato che quei soldi erano legati agli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il 26enne è stato bloccato subito dopo aver ricevuto il denaro. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La trappola

I carabinieri, per cogliere con le mani nel sacco il ventiseienne, hanno organizzato una trappola: la vittima, infatti, d’accordo con le forze dell’ordine, avrebbe dato un appuntamento all’indagato per la consegna del denaro. E così nel primo pomeriggio, dopo aver visto che il giovane aveva preso i soldi, i militari hanno circondato la zona per fermare la macchina del sospettato. Quando è stato fermato, avrebbe provato a giustificarsi, assicurando che quella somma in denaro non era affatto riconducibile all’estorsione quanto ad una riparazione del motore di una delle proprie auto. Una giustificazione che non è stata presa in considerazione dalle forze dell’ordine che hanno dichiarato il ventiseienne in stato di arresto e condotto nella caserma di piazza caduti di Nassirya.

La perquisizione

I carabinieri si sono poi recati nell’abitazione dell’uomo ed al termine dei controlli sono state rinvenute alcune dosi di di cocaina e marijuana che sono stati posti sotto sequestro. Nelle prossime ore, il ventiseienne potrà raccontare la sua versione durante l’udienza di convalida della misura cautelare davanti al gip del tribunale di Ragusa.