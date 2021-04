Focolaio in un coro parrocchiale, 20 positivi, l’ira del direttore dell’Asp di Ragusa

12/04/2021

Focolaio a Ragusa dopo l’esibizione di un coro parrocchiale Sono 20 le persone contagiate La rabbia del direttore dell’Asp di Ragusa E’ scoppiato un focolaio dopo l’esibizione di un coro parrocchiale a Ragusa. La notizia è stata commentata dal direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, che ha bacchettato il comportamento poco responsabile, capace di fare crescere il numero dei contagi. “C’è da piangere” “Se non fosse da piangere ci sarebbe da ridere: ma davvero per adesso non si può fare a meno di un coro ?Evidentemente no! Così, dopo il sassofonista che questa estate ha spruzzato il virus tra i tavoli degli invitati di un paio di matrimoni, ecco i nuovi fenomeni: i coristi” spiega il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò. Persone in pericolo di vita Il direttore generale dell’Asp di Ragusa sostiene che tale atteggiamento ha messo “altre persone in pericolo di vita. Altra sofferenza, altre lacrime e ancora paura (dopo però, in ritardo). E altro duro lavoro per il personale sanitario fuori e dentro gli ospedali. E speriamo che finisca bene” conclude il direttore dell’Asp di Ragusa Aliquò. La situazione a Comiso I positivi a Comiso, da comunicazione ufficiale dell’Asp sono oggi 144. Lo annuncia il sindaco Maria Rita Schembari che invita alla prudenza la sua comunità. Covid19 in Sicilia Sono 1.110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 38.058 tamponi processati, con una incidenza del 3% per effetto dell’elevato numero di tamponi. La Regione adesso è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime, i guariti, gli attuali positivi Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 20 e portano il totale a 5.058. Il numero degli attuali positivi è di 23.709 con un incremento di 738 rispetto a ieri; i guariti sono 352. La situazione nelle singole province La distribuzione tra le province, Palermo registra 500 nuovi positivi, Catania 191, Siracusa 162, Messina 121, Caltanissetta 53, Ragusa 34, Agrigento 19, Trapani 15, Enna 15.

