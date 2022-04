Nessun danno

Quattro lama sono scappati dal circo allestito sulla strada che collega Ragusa con Chiaramonte Gulfi. I quattro animali sono scappati raggiungendo la carreggiata poco distante e destando la curiosità degli automobilisti di passaggio. Il piccolo incidente è avvenuto all’interno del circo Sandra Orfei.

Nessun danno

Per fortuna ieri era un giorno festivo, il che ha contribuito al fatto che la strada fosse praticamente deserta. Il passaggio dei lama, infatti, avrebbe potuto diventare un pericolo sia per i camelidi sudamericani che per le auto in transito.

Nei giorni scorsi era fuggita una ligre

Sempre nel circo Sandra Orfei, che nei giorni scorsi faceva tappa a Pozzallo, un ligre, incrocio tra un leone ed una tigre femmina, è uscito dalla gabbia in cui era rinchiuso ed ha sbranato un pony che si trovava nello zoo del circo. L’animale è fuggito dalla gabbia di un circo Sandra Orfei e ha ucciso un pony, poi è stato catturato. All’interno della struttura che ospita il circo Orfei è scattata l’emergenza e la tigre è stata bloccata quando ormai per il piccolo cavallo aggredito non c’era più nulla da fare. Ora Asp e forze dell’ordine indagano sull’accaduto che poteva costare caro anche in termini di vite umane.

L’animale fuggito da una gabbia

Una tigre uscita da una gabbia di un circo ha azzannato e ucciso un pony prima di essere catturata e messa in sicurezza. L’episodio è avvenuto tutto all’interno della struttura circense a Pozzallo. A renderlo noto è il sindaco del paese del Ragusano, Roberto Ammatuna. “All’alba – ricostruisce il primo cittadino in una nota – è riuscita ad eludere la sorveglianza e ad uscire dal recinto dove era custodita, una tigre del circo Sandra Orfei che in questi giorni staziona a Pozzallo”.

Attivato il sistema di emergenza

Immediatamente scattato l’allarme, è stata attivato il sistema di emergenza con dislocazione di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. Fortunatamente gli stessi operatori del Circo sono riusciti a rintracciare l’animale e a riportarlo in gabbia, facendo tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo, tuttavia, la tigre ha aggredito un pony presente all’interno delle aree circensi, che non ha avuto scampo”.

Indagini in corso

“Nella considerazione della gravità dell’accaduto – aggiunge il sindaco Ammatuna – la polizia locale e l’Asp stanno svolgendo indagini per verificare la regolarità delle autorizzazioni e l’efficacia dei sistemi di custodia adottati dal circo”.