Guiderà l’area ospedaliera per 5 anni

Il dottore Giuseppe Cappello è il nuovo Direttore sanitario degli ospedali di Ragusa. La nomina è arrivata a seguito della procedura selettiva pubblica bandita dall’ASP di Ragusa con la delibera n. 641 del 1° aprile 2025. Dopo un percorso di valutazione basato su titoli e colloquio, l’incarico gli è stato conferito per un periodo di cinque anni.

Il provvedimento segna un passaggio importante per la governance della sanità pubblica in provincia, completando il riassetto delle strutture di vertice dell’area ospedaliera iblea. Una scelta che, come dichiarato dal Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, punta sulla continuità e sull’efficienza dei servizi.

“Con questa nomina – dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – si completa il percorso di riorganizzazione delle strutture di vertice dell’area ospedaliera di Ragusa. Il dottore Cappello porta con sé una solida esperienza gestionale e una profonda conoscenza delle dinamiche sanitarie, elementi essenziali per garantire la continuità e la qualità dei servizi assistenziali”.

Una carriera lunga vent’anni nella sanità pubblica ragusana

Il dottore Giuseppe Cappello è un volto noto all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina preventiva presso l’Università di Catania, ha svolto per anni ruoli chiave nella gestione ospedaliera ragusana.

Tra le sue esperienze più significative figurano l’incarico di Direttore facente funzione della Direzione Medica di Presidio del P.O. “Maria Paternò Arezzo”, quello di Direttore sanitario del P.O. “Guzzardi” di Vittoria e, più recentemente, la Direzione facente funzione della U.O.C. Direzione Medica di Presidio degli Ospedali di Ragusa.

Il suo percorso, iniziato nel 2007 alla guida dell’Unità Operativa Semplice di Educazione alla Salute nell’allora Azienda Ospedaliera, dimostra una consolidata esperienza nel settore, culminata con la nomina a referente aziendale per la Sanità penitenziaria dal 2018.

Le priorità del nuovo Direttore: efficienza e collaborazione

Il dottore Cappello ha accolto l’incarico sottolineando il proprio impegno verso una sanità più efficiente, attenta ai bisogni dei cittadini e basata su una gestione condivisa con tutti gli operatori. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Giuseppe Cappello -. L’obiettivo è garantire ai cittadini un’assistenza sempre più efficiente e sicura, valorizzando le professionalità interne e favorendo una piena collaborazione tra le diverse unità operative. Il lavoro di squadra, in stretta sinergia con la Direzione strategica e con tutti gli operatori sanitari, sarà la chiave per affrontare con efficacia le sfide del sistema ospedaliero e dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”.

Parole che lasciano intendere un approccio concreto e condiviso, centrato sul potenziamento delle risorse interne e su una gestione partecipata, con l’obiettivo di rendere i servizi ospedalieri più efficienti e vicini ai cittadini.