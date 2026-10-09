Il cuore del barocco ibleo si prepara a trasformarsi nel palcoscenico di un vero e proprio kolossal lirico. Domenica 11 ottobre 2026, alle ore 19.30, il suggestivo Castello di Donnafugata ospiterà “Cavalleria Rusticana – L’originale siciliana”, un’imponente produzione immersiva concepita nel pieno spirito del verismo che sta già richiamando spettatori da ogni angolo dell’Isola.

L’allestimento, pensato e cucito su misura per gli spazi storici della fortezza ragusana, promette di restituire l’opera di Pietro Mascagni alla sua originaria e più autentica dimensione drammatica.

Un legame di sangue e di terra con l’universo verghiano

La firma del progetto è una garanzia di sicilianità e rigore filologico. La regia è infatti affidata a Lorenzo Muscoso, autore originario della stessa città natale di Giovanni Verga e da oltre quindici anni punto di riferimento nella valorizzazione dell’immaginario verghiano (suo anche il recupero dello storico borgo della Cunziria).

Al suo fianco, a guidare la parte musicale, ci sarà il Maestro Umberto Terranova, direttore d’orchestra ibleo con quarant’anni di esperienza internazionale, specializzato proprio nel repertorio verista. Un sodalizio artistico che fonde la ricerca teatrale sul testo letterario con la potenza delle note di Mascagni.

Un cast d’eccellenza e oltre 80 artisti sul palco

I celebri e tormentati personaggi del dramma rusticano prenderanno vita grazie a un cast di assoluto livello:

Sonia Fortunato interpreterà l’intensa Santuzza

interpreterà l’intensa Santuzza Alberto Profeta vestirà i panni di Turiddu

vestirà i panni di Turiddu Graziano D’Urso sarà il carrettiere Alfio

sarà il carrettiere Alfio Eleonora Coste interpreterà la seducente Lola

interpreterà la seducente Lola Antonella Fioretti sarà Mamma Lucia

L’impatto scenico e sonoro sarà garantito dalla presenza del Concentus Choir e dell’Orchestra Vincenzo Bellini, affiancati da numerosi figuranti per un totale di oltre 80 artisti coinvolti sul palcoscenico.

Un evento di punta dell’autunno culturale siciliano

Lo spettacolo è inserito all’interno dei prestigiosi cartelloni del Cunziria Festival e del Festival Verghiano. L’iniziativa gode del sostegno istituzionale del Comune di Ragusa e dell’Assemblea Regionale Siciliana, oltre al supporto di Assicurazioni Generali Piazza Michelangelo di Catania.

Con questo appuntamento, il Castello di Donnafugata si conferma ancora una volta come lo scenario d’eccellenza per far dialogare l’immensa eredità letteraria e musicale della Sicilia con la sensibilità del pubblico contemporaneo.