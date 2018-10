Oggi la cerimonia

Inaugurato stamane il nuovo ospedale di Ragusa alla presenza del Governatore Nello Musumeci. “Mi vergogno per tutti voi per il ritardo col quale consegniamo a Ragusa il nuovo ospedale. Tredici anni sono troppi per una struttura. Sono tempi inconcepibili” riferendosi al fatto che la prima pietra del costruendo ospedale era stato posta dall’allora ministro alla Salute, Francesco Storace, il 12 novembre 2005.

“Ora che abbiamo consegnato dopo 13 anni il nuovo ospedale alla comunità di Ragusa, adesso dedichiamoci al nuovo Ospedale di Siracusa”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci rivolto all’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. L’assessore Razza ha riconfermato “il finanziamento di 120 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale aretuseo, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi infrastrutture ex art. 20”.

All’attenzione c’è anche il nuovo piano sanitario regionale: “Abbiamo la speranza che il piano regionale sanitario sia approvato dal ministero entro l’anno” ha detto Musumeci .

“Stiamo compiendo leggeri passi in avanti – ha aggiunto il governatore – e ci stiamo adoperando affinché la sanità in Sicilia cambi volto”.