Notte di fuoco nella zona di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Un rogo si è sviluppato tra il centro e Monterosso Almo, con le fiamme che sono arrivate vicine al centro. L’incendio è stato domato grazie all’intervento dei pompieri.

Auto in fiamme

Incendio di un’auto nei pressi della circonvallazione di Chiaramonte Gulfi Per cause ancora in fase di accertamento, una Nissan Micra è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava in movimento. I due occupanti dell’auto sono riusciti a scendere dal mezzo appena in tempo e per fortuna non sono rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. L’episodio si è verificato intorno alle 22.15.

L’incendio a Sferracavallo

Un incendio è divampato al quarto piano di una palazzina in via Tabò a Sferracavallo borgata marinara di Palermo. L’intero edificio è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di operate in sicurezza.

Per cause in corso di accertamento è andata in fiamme una mansarda che aveva la copertura in legno. Le operazioni per spegnere il rogo sono andate avanti per ore.

Incendio in appartamento a Bagheria, uomo intossicato in ospedale

Incendio in un appartamento a Bagheria (Palermo). Le fiamme hanno danneggiato l’abitazione dove vive un uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per intossicazione da fumo. L’incendio si è verificato in via Santa Flavia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti. Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando insieme agli ispettore del comando provinciale per accertare le cause del rogo.

Incendio in bar del Lungomare, ustionato il titolare e palazzina evacuata

Paura a Catania a causa di un incendio all’interno di un noto bar-gelateria ha messo in apprensione questa mattina i residenti della zona Lungomare. Il rogo ha danneggiato una palazzina interessata da lavori di ristrutturazione all’altezza del civico 131 di viale Ruggero di Lauria. È stato necessario anche evacuare alcuni condomini in via precauzionale e per verificare la stabilità della struttura mentre il titolare dell’attività commerciale, un 41enne, è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro a causa di alcune ustioni al volto, alle braccia ed alle gambe. È ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. L’ipotesi al momento è che lo scoppio di due bombole abbia causato il rogo con le fiamme alte che si sono immediatamente propagate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Chiusa, momentaneamente, la corsia in direzione piazza Europa con deviazione del traffico viario su via del Rotolo.

